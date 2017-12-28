Meteoroloji uyardı! O şehre kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden İzmir'de kuvvetli sağanak beklendiği bildirildi.28 Aralık 2017 Perşembe 15:24
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İzmir çevrelerinde bu gece saatlerinde başlayacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışların, yarın öğleden sonra kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği bildirildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını ve yıldırım gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.