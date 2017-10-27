Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde yarından itibaren yağışlı havanın etkisine girmesi tahmin ediliyor.

Yağışların hafta sonu öğleden sonra gök gürültülü sağanak olması, hafta içi ise aralıklarla sağanak olması bekleniyor.

Açıklamada, "Yağışların Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacağı, sıcaklıkların da yağışlı havanın etkisiyle mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin edilmektedir." denildi.