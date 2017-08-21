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Meteoroloji uyardı! İstanbul'da dolu ve yağmur

Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi. İstanbul'da bugün ve yarın gök  gürültülü kuvvetli yağışın etkili olması öngörülüyor. Kentte pazartesi gecesi gök gürültülü yağışın yanı sıra, yıldırım ve dolu yağışı da bekleniyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:21
Meteoroloji uyardı! İstanbul'da dolu ve yağmur

İstanbul'da bugün ve yarın sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün hava tahminine göre, kentte bugün  ve yarın gök gürültülü kuvvetli yağış etkili olacak. İstanbul'da sağanak yğmurun yanı sıra bazı bölgelerde dolu yağışı da beklenirken yağışın geçen sefer ki gibi büyük buz parçaları şeklinde ve etkili olması beklenmiyor.

Kentte bugün hava sıcaklığının en düşük 22, en yüksek 29 derece yarın  ise en düşük 23, en yüksek 27 derece olması öngörülüyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıiç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde değişmeyecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, bugün öğleden sonra doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Bursa: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu 34

Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, bugün yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Parçalı bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Trabzon: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 09:21
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