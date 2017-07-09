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Meteoroloji uyardı bugünden itibaren başlıyor...

Meteoroloji'den sıcak havalarla ilgili çok önemli bir uyarı geldi. Bugünden itibaren 3 ila 7 derece artması beklenen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşların, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00 - 16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları gerektiği uyarısı yapıldı.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:35
Meteoroloji uyardı bugünden itibaren başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, bugün batı kesimlerden başlayarak artacak ve hafta başından itibaren de Karadeniz kıyıları dışındaki tüm bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 7 derece üzerinde seyredecek.

Hava sıcaklıklarının Ankara'da 32-36, İstanbul'da 30-33, İzmir'de 36-39, Aydın'da 41-43, Antalya'da 39-42, Adana'da 38-40, Zonguldak ve Samsun'da 26-28, Trabzon'da 24-27, Erzurum'da 29-31 ve Diyarbakır'da 40-42 derece arasında olması bekleniyor.

Yurt genelinde, 14 Temmuz Cuma gününe kadar kuzeydoğu kesimleri dışında önemli bir yağış beklenmiyor.

Yüksek hava sıcaklıklarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere tüm vatandaşlara, güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00 saatlerinde güneş ışınlarına direkt maruz kalmamaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları uyarısında bulunuldu.

ÖZELLİKLE ÇARŞAMBA GÜNÜ İSTANBUL YANACAK

CNN Türk'e konuşan Meteoroloji Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz ise yaptığı açıklamada "Sıcaklıklar Karadeniz dışında mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Özellikle çarşamba günü İstanbul'da yüksek sıcaklık bekleniyor. Sıcaklıklar 1 hafta boyunca devam edecek. Bu tip sıcak hava dalgalarının olduğu periyotlar olabiliyor. Biz şu anda sıcak bir temmuz yaşıyoruz" dedi. 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 12:35
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