Meteorolojiden 'lodos' uyarısı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz’de bu hafta hızı kuvvetli olmasa da rüzgarın yönü lodos ve güneyli. Bu nedenle soba ve baca gazı tehlikesi bulunmaktadır. Dikkatli ve tedbirli olalım” denildi.

Hafta sonuna kadar sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Pazartesi günü yeni bir yağışlı sisteminin beklendiği duyuruldu.