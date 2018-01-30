Meteorolojiden 'lodos' uyarısı
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Orta Karadeniz’de lodos nedeniyle soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.30 Ocak 2018 Salı 14:51
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Orta Karadeniz’de bu hafta hızı kuvvetli olmasa da rüzgarın yönü lodos ve güneyli. Bu nedenle soba ve baca gazı tehlikesi bulunmaktadır. Dikkatli ve tedbirli olalım” denildi.
Hafta sonuna kadar sıcaklıkların artmaya devam edeceği belirtilen açıklamada, Pazartesi günü yeni bir yağışlı sisteminin beklendiği duyuruldu.