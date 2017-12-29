Birçok ilde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor

Bir sıcak bir soğuk geçen Aralık ayının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni yıla hazırlanıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan tahminlere göre 31 Aralık'ta sadece Bayburt ilimiz kar haberi vardı, ancak son dakika verilerinde tahminler değişti ve sıcaklık değerleri düştü, yağmur beklenen bölgeler kara dönüştü. Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan haritalara göre; özellikle iç ve yüksek kesimlerimizdeki birçok şehrimizde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor.

YILBAŞI GECESİ HANGİ ŞEHİRLERDE KAR YAĞACAK?

Bugün yurda giriş yapan yağışlı havayla beraber sıcaklıklar da bir miktar düşecek. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor fakat düşen sıcaklıkların etkisiyle 31 Aralık gecesi birçok ilimizde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağacak şehirlerimiz…

KARABÜK: 4 derece kar yağışlı

BOLU: -1 derece kar yağışlı

KÜTAHYA: 0 derece kar yağışlı

ESKİŞEHİR: 0 derece kar yağışlı

ÇANKIRI: 2 derece kar yağışlı

YOZGAT: 1 derece kar yağışlı

KAYSERİ: 1 derece kar yağışlı

SİVAS: 0 derece kar yağışlı

ERZURUM: 0 derece kar yağışlı

ARDAHAN: -7 derece kar yağışlı

KARS: -2 derece kar yağışlı

AĞRI: -1 derece kar yağışlı

3 BÜYÜK ŞEHRİMİZ İÇİN YILBAŞI HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi İstanbul parçalı bulutlu olacak ve gece sıcaklıklar en düşük 5 derece civarında seyredecek. İzmir’de de parçalı bulutlu bir hava hakim, en düşük sıcaklık değeri 6 derece olarak ölçülecek. Ankara’da ise sulu kar bekleniyor, gece sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 14

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14