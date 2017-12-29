Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Birçok ilde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor

31 Aralık akşamı özellikle iç kesimlerdeki birçok şehrimizde kar bekleniyor.

29 Aralık 2017 Cuma 11:23
Birçok ilde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor

Bir sıcak bir soğuk geçen Aralık ayının sonuna yaklaşan Türkiye, yeni yıla hazırlanıyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından dün yapılan tahminlere göre 31 Aralık'ta sadece Bayburt ilimiz kar haberi vardı, ancak son dakika verilerinde tahminler değişti ve sıcaklık değerleri düştü, yağmur beklenen bölgeler kara dönüştü. Meteoroloji’nin internet sitesinde yer alan haritalara göre; özellikle iç ve yüksek kesimlerimizdeki birçok şehrimizde 31 Aralık gecesi kar bekleniyor.

YILBAŞI GECESİ HANGİ ŞEHİRLERDE KAR YAĞACAK?

Bugün yurda giriş yapan yağışlı havayla beraber sıcaklıklar da bir miktar düşecek. Yurdun kıyı kesimlerinde yağmur bekleniyor fakat düşen sıcaklıkların etkisiyle 31 Aralık gecesi birçok ilimizde kar yağışı görülecek.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre kar yağacak şehirlerimiz…

KARABÜK: 4 derece kar yağışlı

BOLU: -1 derece kar yağışlı

KÜTAHYA: 0 derece kar yağışlı

ESKİŞEHİR: 0 derece kar yağışlı

ÇANKIRI: 2 derece kar yağışlı

YOZGAT: 1 derece kar yağışlı

KAYSERİ: 1 derece kar yağışlı

SİVAS: 0 derece kar yağışlı

ERZURUM: 0 derece kar yağışlı

ARDAHAN: -7 derece kar yağışlı

KARS: -2 derece kar yağışlı

AĞRI: -1 derece kar yağışlı

3 BÜYÜK ŞEHRİMİZ İÇİN YILBAŞI HAVA DURUMU

Yılbaşı gecesi İstanbul parçalı bulutlu olacak ve gece sıcaklıklar en düşük 5 derece civarında seyredecek. İzmir’de de parçalı bulutlu bir hava hakim, en düşük sıcaklık değeri 6 derece olarak ölçülecek. Ankara’da ise sulu kar bekleniyor, gece sıcaklıklar 2 dereceye kadar düşecek.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun batı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege ile Çanakkale, Antalya’nın doğu ilçeleri ve Edirne’nin güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden orta kuvvette esecek olan rüzgarın; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 7

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor. 14

Adana: Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde sağanak yağışlı 19

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor. 17

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 17

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 14

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 11:23
  1. yılbaşı
  2. Türkiye
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Müthiş artış! Akın akın geliyorlar
    1. Müthiş artış! Akın akın geliyorlar
    2. Erdoğan dünyanın etrafını 4 kez dolaştı
    3. Fenerbahçe'yi yerden yere vurdu
    4. İran'dan devrim gibi karar: Artık..
    5. İki bakanlık arasında protokol..
    6. AK Parti'den flaş karar: 7 ülkede..
    7. FETÖ, o okulun sınav sorularını da..
    8. Ankara Valisi açıkladı: Binlerce polis..
    9. Dünyada bir ilk! Test edildi
    10. Sonunda... O ücret artık alınmayacak!
    11. Köprü ve otoyol ücretlerine zam geliyor
    12. Erzincan'da şiddetli çatışma! PKK şokta
    13. Cumhurbaşkanlığı açıkladı: Devamı..
    14. Meteoroloji tahminini değiştirdi!..
    15. 2018’in zamlı trafik cezaları belli oldu
    16. Bitcoin yöneticisi kaçırıldı
    17. Trump tehlikeli planı devreye soktu!..
    18. Prof. Dr. Canan Karatay: Kristal kaya..
    19. 'Erdoğan öl dese ölürüz'
    20. Doların ateşi yükseldi
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Rusya'dan tarihi itiraf: Kaybettik... Bu utanç verici
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 28.12.2017
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Vize kararının ardından yükselişe geçti! Tarihi rekor
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...