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Meteoroloji sıcaklara karşı uyardı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’deki vatandaşları artması beklenen sıcaklara karşı uyardı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:43
Meteoroloji sıcaklara karşı uyardı

Bölge Müdürlüğü Elazığ Veri ve Tahmin Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,“Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 1 - 2 derece artması beklenmektedir. Genellikle kuzeyli yönlerden orta,yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi beklenmektedir. Mevsim normallerinin üzerinde beklenen hava sıcaklıklarından dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın dikkatli olmaları ve sıcaktan korunmak için gerekli önlemleri almaları önem taşımaktadır” denildi.

Gün içerisinde en yüksek hava sıcaklılarının Elazığ’da 37, Adıyaman’da 40, Bingöl’de 37, Malatya’da 37, Tunceli’de 37derece olması bekleniyor.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:43
  1. Bingöl
  2. Tunceli
  3. Malatya
  4. Adıyaman
  5. Elazığ
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