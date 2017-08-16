Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Ve başladı...

İstanbul'da sabah saat 05.30 itibariyle sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yağış, şehrin özellikle Avrupa yakasında yer yer etkili oluyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Marmara Bölgesi’nin tamamında bugün gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Perşembe günü de etkisini sürdürececeği belirtildi.



METEOROLOJİ UYARMIŞTI



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "İstanbul'da 16.08.2017 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli (10-30 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, trafikte aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti. Kuvvetli yağışın başlama saati 06.00 sıraları, bitiş saati ise 12.00 sıraları olarak açıklanmıştı.