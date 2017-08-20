Meteoroloji İstanbulluları uyardı!

Türkiye pazartesi sabahına yağmurla uyanacak. Türkiye’nin iç, batı ve kuzey kesimlerinin büyük bölümünde yağış bekleniyor. Yağışlarla beraber hava da birkaç derece serinleyecek.

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek.

Yağmur İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ VE SALI YAĞMUR VAR

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul'da Pazartesi ve Salı günleri gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 5-6 derece gerilemesi beklenen İstanbul'da önümüzdeki iki gün yağışlı geçecek.