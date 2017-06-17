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Meteoroloji, İstanbul için saat verdi

Havanın açık olmasına rağmen akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

17 Haziran 2017 Cumartesi 12:21
Meteoroloji, İstanbul için saat verdi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Antalya'nın iç kesimleri ile zamanla Trakya, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Bursa, Yalova ve Denizli çevreleri ile Adana ve Mersin'in iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının pazar gününden itibaren kuzeybatıdan başlayarak 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Avrupa Yakası ve zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Bursa: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İzmir: Parçalı bulutlu 32

Adana: Parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Antalya: Parçalı, çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren iç kesimleri ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 23

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 22

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 12:21
  1. TRAKYA
  2. İSTANBUL
  3. BURSA
  4. İZMİR
  5. ANKARA
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