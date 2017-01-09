Meteoroloji İstanbul için bir kez daha uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da kar yağışının etkisini arttıracağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam etmekte olan kar yağışının, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini arttırarak gece saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir." denildi.
Ayrıca, "Mevcut kar örtüsü üzerine güney kıyılarda 5 cm, iç ve kuzey kesimlerde 10- 15 cm arasında ek örtü oluşturması beklenen kar yağışlarının oluşturabileceği; ulaşımda aksamalar, buzlanma, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesi kullanıldı.
Kar kalınlığı 122 santimetreyi buldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte ölçülen kar kalınlıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada Çatalca-Subaşı'nda kar kalınlığının 122 cm ölçüldüğü belirtildi.
- 9 Ocak Pazar 08:00 itibariyle İstanbul'da ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle:
- Çatalca-Subaşı: 122 cm,
- Hadımköy, Yassıören: 105 cm,
- B.Çekmece, Sultangazi:Arnavutköy 68 cm,
- Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, G.O.Paşa: 62 cm,
- Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer, Zekeriyaköy: 55 cm,
- Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak:45 cm,
- Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, K.Çekmece: 35 cm,
- Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe: 30 cm,
- Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy: 20-25 cm,
- Pendik, Kartal, Tuzla: 10-15 cm