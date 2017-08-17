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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, Marmara'nın kuzeyinde sağanak yağış bekleniyor.

17 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden sağanak uyarısı!

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri (Toroslar mevkii), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Çanakkale’nin doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Kütahya, Afyonkarahisar, Nevşehir, Niğde ve Kayseri çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Sakarya çevreleri, Erzurum'un kuzey kesimleri, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 34
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36
Antalya: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu,öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 29
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 39

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 08:53
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