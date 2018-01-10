Aniden gerçekleşecek, Meteoroloji'den şaşırtan tahmin

Ilık geçen kış geride kalıyor, soğuk ve yağışlı günler geliyor. Son dakika haberlerine göre birkaç gün içinde düşecek sıcaklıkların ardından Türkiye beyaz örtüye bürünecek. Yarın yurda batıdan girecek olan yağışlı havayla birlikte hava sıcaklıkları 8-10 derece arasında düşecek. Önce şemsiyeleri, sonra atkıları hazırlayın kış yeni geliyor…

3 GÜNDE 10 DERECE DÜŞECEK!

Hava sıcaklıkları birkaç gün içinde 10 derece birden düşecek. İstanbul’da hafta boyunca 14 derece civarlarında gezen sıcaklıklar pazar günü 6 dereceye kadar düşecek. Pazartesi ise hava sıcaklıklarının daha da düşerek yurdun çok büyük kısmının beyaz örtüye bürünmesi bekleniyor. İstanbul’da da kar yağışı için beklenen tarih 15 Ocak…

METEOROLOJİ’NİN SON AÇIKLAMASI

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bolu ve Kastamonu’nun yükseklerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bekleniyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Karadeniz kıyılarında doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Güney Ege kıyıları ve Çeşme çevrelerinde güney ve güneydoğudan kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.