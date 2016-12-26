Cloudflare

Meteoroloji Ankara hava durumu kar yağacak mı ne zaman | Ankara kar tatili var mı?

Meteoroloji Ankara'nın hava durumu hakkında bilgileri paylaştı. Ankara kar yağışı olacak mı ne zaman yağacak merak ediliyor. Kar yağışının etkili olması beklenen Konya ve Ankara'da yarın okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Ankara hava durumu kar yağacak mı ne zaman | Ankara kar tatili var mı?
Eklenme: 26 Aralık 2016, 18:56
Bu haber 1.683 kez okundu

Türkiye genelinde haftasonu boyunca yağışsız ve soğuk havalar etkisini gösterdi. Yeni haftada hava durumu konusunda Meteoroloji uyarı: Ankara ve Konya'da kar yağışı bekleniyor. Durum böyle olunca yarın Ankara'da okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Ankara'da bu hafta kar var mı? Başkent Sakinleri Ankara'da kar bekliyor...

ANKARA'DA BU HAFTA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara bu hafta karlı geçecek. Ankara'da kar yağışı 28 Aralık çarşamba günü kendini göstermeye başlayacak. Sıcaklıkların ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. İşte gün gün Ankara kar yağışı ve hava durumu raporu


Ankara 27 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

27 Aralık salı günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -1 en yüksek ise 3 derece olacak.

Ankara 28 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

28 Aralık çarşamba günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre kar yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -4 en yüksek ise 1 derece olacak.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 27 ARALIK SALI TATİL OLAN İLLER

27 Aralık Salı gününe dair henüz tatil haberleri gelmedi. Ankara Valiliği, Konya Valiliği ve diğer illerden gelecek son dakika açıklamalarını, tatil haberlerini geldikçe haberimizde belirteceğiz.

26 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLAN İLLER

KARAMAN

Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen karaman'da, okullar 26 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Kentte Çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

YÜKSEKOVA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini ARTırdığını belirtti.

Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Pazartesi tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler Pazartesi 1 gün süreyle tatil edildi

 
Etiketlerankara kar tatiliAnkara kar yağışıankara kar yağışı olacak mıankara tatil miAnkara kar tatili açıklamasıerzincanbitlisAğrı-DoğubayazıtağrıAnkara ValiliğiAnkara Valisi Mehmet Kılıçlarankara valisiAnkara 27 Aralık hava durumuAnkara 28 Aralık hava durumuYARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • "Gülen akıl hastanesine götürüldü"
  • El Bab'da Sur taktiği: İşte DAEŞ’i bitirecek plan
  • FETÖ’nün Türkiye’de kaos planı! Bu kez...
  • Halep’te katliam yaptı, kilisede Noel kutladı
  • Terör örgütüne İran desteği! PKK’nın yardımına yetiştiler
  • Anayasa teklifinin ilk maddesi kabul edildi!
  • Darbeci komutandan kan donduran itiraflar! O emri uygulamış olsaydım...
  • Bakandan asgari ücret açıklaması: Yeterli değil!
  • Putin'den itiraf gibi açıklama! 'Çözüm bulunamıyor...'
  • Son dakika: Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler...
  • Obama’dan flaş iddia: Eğer bir kez daha…
  • Bakan Nabi Avcı: İmam hatip okulları bir halk hareketidir
  • Uçağın düşüş nedeni şok etti!
  • İşte Rusya’nın ABD-CIA’den intikam planı!.
  • Terör örgütü PKK'dan Barzani'ye cevap
  • Hacı olmak için Mekke'ye giden Yahudi! Şok!
  • Nazarbayev: Görüşmeler tamamlandı, biz hazırız!
  • Bakan Müezzinoğlu'ndan flaş asgari ücret açıklaması!
  • Türkiye'nin kontrolünde El Bab'a gidecekler
  • Kahraman asker anlattı: DEAŞ'lı teröristler korkudan...
  • 'Son bir çarpışma bizi bekliyor!'
  • 'Batıdan başlayarak tüm dünyaya yayılıyor'
  • Başbakan: Ders almadıysanız beterini görürsünüz
  • Gülen hakkındaki şok gerçek ortaya çıktı!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Hakan Altun: Dualar çok işe yaradıHakan Altun: Dualar çok işe yaradı

Bir programda konuşan Sanatçı Hakan Altun, yıllar önce geçirdiği beyin…

TIR şoföründen müthiş kurtarış!TIR şoföründen müthiş kurtarış!

Pakistan'da önündeki araçları beklemeyen TIR sürücüsü, dorsesi uçuruma yuvarlanmak üzere…

Şoför kadın ceza kesen trafik polisine saldırdı!Şoför kadın ceza kesen trafik polisine saldırdı!

Endonezya'da bir kadın şoför, trafik ihlali yaptığı için kendisine ceza…

Ölümün nerede, ne zaman geleceği belli değil!Ölümün nerede, ne zaman geleceği belli değil!

Ölüm her an yanımızda. Nerede, ne şekilde öleceğimizi bilmiyoruz...

Dana kurtarma operasyonu kameraya böyle yansıdı...Dana kurtarma operasyonu kameraya böyle yansıdı...

Muğla’nın Menteşe ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekiplerinin 1…

Motosiklet yarışı ölümle bitti!Motosiklet yarışı ölümle bitti!

İran’da bir grup motosikletli trafikte şov yapıyordu. Bu sırada yarışan…

Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!Domuzu vuramayan avcı öyle bir kaçtı ki!

Kendisine doğru gelen yaban domuzunu vuramayan avcı işte böyle kaçtı...

İlk defa yarış izleyen küçük çocuk yerinde duramadı!İlk defa yarış izleyen küçük çocuk yerinde duramadı!

İlk defa Moto GP yarışı izleyen küçük çocuk heyecandan neye…

Yok böyle bir kaza!Yok böyle bir kaza!

Motosikletini kaldırım kenarına park etmek isteyen bir sürücü, dengesini kaybederek…