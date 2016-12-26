Meteoroloji Ankara hava durumu kar yağacak mı ne zaman | Ankara kar tatili var mı?

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Türkiye genelinde haftasonu boyunca yağışsız ve soğuk havalar etkisini gösterdi. Yeni haftada hava durumu konusunda Meteoroloji uyarı: Ankara ve Konya'da kar yağışı bekleniyor. Durum böyle olunca yarın Ankara'da okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi. Ankara'da bu hafta kar var mı? Başkent Sakinleri Ankara'da kar bekliyor...

ANKARA'DA BU HAFTA KAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Ankara bu hafta karlı geçecek. Ankara'da kar yağışı 28 Aralık çarşamba günü kendini göstermeye başlayacak. Sıcaklıkların ise sıfırın altına düşmesi bekleniyor. İşte gün gün Ankara kar yağışı ve hava durumu raporu







Ankara 27 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

27 Aralık salı günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre karla karışık yağmur yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -1 en yüksek ise 3 derece olacak.

Ankara 28 Aralık hava durumu nasıl kar var mı?

28 Aralık çarşamba günü itibariyle Ankara hava durumu verilerine göre kar yağması bekleniyor. Sıcaklık en düşük -4 en yüksek ise 1 derece olacak.

YARIN OKULLAR TATİL OLACAK MI? 27 ARALIK SALI TATİL OLAN İLLER

27 Aralık Salı gününe dair henüz tatil haberleri gelmedi. Ankara Valiliği, Konya Valiliği ve diğer illerden gelecek son dakika açıklamalarını, tatil haberlerini geldikçe haberimizde belirteceğiz.

26 ARALIK PAZARTESİ GÜNÜ TATİL OLAN İLLER

KARAMAN

Kar yağışı nedeniyle geçen hafta iki gün eğitime ara verilen karaman'da, okullar 26 Aralık Pazartesi günü tatil edildi.

Kentte Çarşamba gününden bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Belediye ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürürken kar yağışını eğlenceye çeviren çocuklar kardan adam yaptı.

YÜKSEKOVA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, öğleden sonra kar yağışının etkisini ARTırdığını belirtti.

Kaşıkçı, öğrencilerin olumsuz hava koşullarından kötü etkilenmemesi için eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

AĞRI

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı nedeniyle Ağrı merkez, Patnos ve Eleşkirt ilçelerindeki köy okulları ile taşıma sistemle eğitim veren okullarda eğitime 26 Aralık Pazartesi ara verildiği bildirildi.

IĞDIR

Iğdır Valiliği ise kent merkezindeki ilkokullar ve ortaokullar ile merkeze bağlı yerleşim birimlerindeki Kervansaray, Alibeyköy, Güngörmez, Mezra, Taşlıca, Harmandöven, Pınarbaşı, Kızılkule ilk ve ortaokullarının yoğun kar yağışı nedeniyle 26 Aralık Pazartesi tatil edildiğini açıkladı.

ERZİNCAN

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde ise yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 26 Aralık Pazartesi günü ara verildiği ifade edildi.

BİTLİS

Bitlis'te akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve bağlı köylerde ilkokul, ortaokul ve liseler Pazartesi 1 gün süreyle tatil edildi