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Meteoroloji alarm verdi! Kar istanbul'a geliyor

Hava sıcaklığı İstanbul'da 16, İzmir'de 17, Adana'da 17, Antalya'da 21, Bursa'da 18, Yalova'da 16 dereceyi buldu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:11
Meteoroloji alarm verdi! Kar istanbul'a geliyor

Batı Anadolu'da adeta bahar havası yaşanınca vatandaşlar hafta sonunu park ve bahçelerde geçirdi. Hava sıcaklığı İstanbul'da 16, İzmir'de 17, Adana'da 17, Antalya'da 21, Bursa'da 18, Yalova'da 16 dereceyi buldu.

Kış ortasında bahar havasını değerlendiren Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel şunları söyledi:

"Bizim bulunduğumuz yerde birkaç ülke sıcak havalarla şaşırmış durumda. İtalya, İspanya çevresi, Malta etrafı, Türkiye, güneyimizdeki ülkeler. Basra üzerinden bir sıcak alçak basınç dalgası sıcak havayı bize getirdi. Omega işareti vardır. Omega işaretinin çukurlu olan kısmında biz kaldık. Tepe olan kısımlarında Avrupa ve doğumuzdaki Kırgizistan, Tacikistan kaldı. Biz ortada sıcak kesimde kaldık. Sağımızda ve solumuzda soğuk hava var ama bize gelmiyor.".

İstanbul'da son 12-13 yılın en sıcak ocak ayının yaşandığını belirten Öztel, şöyle devam etti: "Perşembe günü tekrar yağmurlar geliyor. Cuma-cumartesi yağış var. Ama hava sıcaklığı mevsim ortalamalarının tam 2 katı. Bu kış gelmeyecek demek değil. 13 Ocak-14 Ocak tarihinden itibaren İstanbul'da kar konuşmaya başlayabiliriz. Hava kirliliği açısından çok olumsuz bir tablo görüyoruz. Sisli ve puslu, ağır bir hava var. Balkanlar'dan perşembe günü gelen hava serinletmeyecek ancak bu ağır havayı temizleyecek."

''SERT GEÇMEYECEK''

Bu yıl çok sert bir kış görülmeyeceğini ifade eden Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, "Bu sene iklim modelleri kış mevsiminin ılıman geçeceğini gösteriyordu. Çok sert bir kış beklemiyorduk. Geçtiğimiz yıllara göre yağışlar ortalamanın altına düşüyor. Ocak-şubat aylarında önceki yıllarda 5 kere kar düşerse bu sene 2 kere düşecek gözüküyor.

Önümüzdeki hafta bir soğuk hava dalgasının gelmesini tahmin ediyoruz. Kar yağışı da kendini gösterecek. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliği konusunda tahminler sıcaklıkların gittikçe yükseleceğini söylüyor. Bu sıcak havaların frekansları gittikçe artmaya başlayacak. Bu sıcaklıkların artması basınç sistemlerini etkiliyor. Bölgemizde bu sıcak havaların kendini daha fazla göstermesi yüksek basınç alanlarının üzerimizde bulunması güneyden gelen sıcak havayı bizim bölgemize daha fazla getiriyor" diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 09:11
  1. İstanbul
  2. Avrupa
  3. Kırgizistan
  4. Tacikistan
  • Bir Dadaş Gibi Bir Dadaş Gibi 38 dk önce
    Ne oldu beyaz çile, beyaz kâbustu hani.Şimdi nasıl dört gözle arar olduk. Ah nankör insanoğlu ah....!
  • Alaaddin Alaaddin 48 dk önce
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