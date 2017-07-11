Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 31

İzmir: Az bulutlu ve açık 37

Adana: Az bulutlu ve açık 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 38

Samsun: Az bulutlu ve açık 27

Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 26

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40