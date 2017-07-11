Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

11 Temmuz 2017 Salı 09:59
Meteoroloji açıkladı: Yurt genelinde yağış beklenmiyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz’in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 31
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 36
Antalya: Az bulutlu ve açık 38
Samsun: Az bulutlu ve açık 27
Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu 26
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 29
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:59
  1. İstanbul
  2. Trabzon
  3. Karadeniz
  4. Diyarbakır
  5. Antalya
  6. Samsun
  7. Erzurum
  8. Ankara
  9. İzmir
  10. Doğu Karadeniz
  11. Akdeniz
  12. Adana
  13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlk defa bir insanla karşılaşan yavru kedinin tepkisi
    1. İlk defa bir insanla karşılaşan yavru..
    2. Paraşütle balkondan atladı!
    3. Limon kullanarak ateş yaktı!
    4. Elektrik kontağından çıkan yangın evi..
    5. Tavuğu pişirmeyi bir de böyle deneyin!
    6. İbadi dün zafer ilan etmişti!!..
    7. Nehirde boğulan arkadaşa veda..
    8. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın..
    9. Bursa’da şehir içinde 10 numara yağ..
    10. TCMB repo ihalesi açmadı
    11. Çorum'da akılalmaz kaza zinciri
    12. O ülkede Türk bayrağına çirkin saldırı!
    13. Bildiğiniz tavuk ayıklama yöntemlerini..
    14. Aksaray'da TIR şarampole devrildi: 5..
    15. 15 Temmuz etkinlikleri bugün ilk..
    16. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 14..
    17. Altının gramı 141 liranın üzerinde..
    18. Uyuşturucu kullanmaktan gözlerini..
    19. Musul için uyarı: Büyük çatışmalar..
    20. Yolcu otobüsü cayır cayır yandı!
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    Hakan Ünsal her şeyi anlattı: Gasp, tehdit, şantaj....
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme