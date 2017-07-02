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Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Ülkemiz sıcaklıktan kavrulurken rahatlatıcı açıklama Meteoroloji'den geldi. Önümüzdeki haftadan itibaren ise sıcaklıkların mevsim normallerine doğru bir düşüş yaşayacak.

02 Temmuz 2017 Pazar 16:43
Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Kuzey Afrika sıcaklıkların etkili olduğu İstanbul'da bunaltıcı havanın bir süre daha etkisini göstereceği tahmin ediliyor. Kentte ortalamanın 10 derece üzerinde seyreden sıcaklıkların, hafta başından itibaren ise mevsim normallerine düşmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda, kentte sıcaklığın bugün en yüksek 37, en düşük ise 27 derece olması bekleniyor. Rüzgar hızının saatte 5 kilometreye kadar düşeceği megakentte, hissedilen sıcaklığın ise öğlen 12.00 ile 15.00 saatleri arasında zirve yaparak, 45 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 16:43
  1. aşırı sıcaklar
  2. sıcaklar ne zaman düşecek
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