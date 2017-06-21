İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ramazan Bayramı süresince beklenen hava durumu bilgilerini paylaştı. 24-27 Haziran tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da sıcaklıkların 30-33 derece aralığında olması bekleniyor.

21 Haziran 2017 Çarşamba 14:13
Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ramazan Bayramı tatili süresince (24 Haziran Cumartesi ile 27 Haziran Salı günleri) Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra Alçak basıncının etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden Yurdumuzda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresince bazı merkezlerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar’da 30 – 33, İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya’da 35 – 39, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 25 – 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 39 – 42 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor."

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:13
  1. bayramda hava nasıl olacak
  2. Bayramda hava nasıl olacak?
  3. meteoroloji genel müdürlüğü
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    1. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
    2. Evlilik programları yerine o..
    3. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
    4. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
    5. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
    6. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
    7. İranlı dolandırıcı yakalandı
    8. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
    9. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
    10. Büyük operasyon kapıda!
    11. 'Babam işkenceci bir polisti'
    12. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
    13. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
    14. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
    15. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
    16. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
    17. Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na sert eleştiri
    18. 11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle..
    19. İspanyol basınından Arda Turan iddiası
    20. Feto'nun 3 ay önceki 'zehir..
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
    Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!