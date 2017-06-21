Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle:

"Ramazan Bayramı tatili süresince (24 Haziran Cumartesi ile 27 Haziran Salı günleri) Yurdumuzun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra Alçak basıncının etkisinde kalacağı tahmin edildiğinden Yurdumuzda yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerimizin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının bayram tatili süresince artmaya devam edeceği ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 - 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili süresince bazı merkezlerimizdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar’da 30 – 33, İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya’da 35 – 39, Samsun, Trabzon ve Erzurum’da 25 – 28, Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 39 – 42 dereceler arasında seyredeceği tahmin ediliyor."