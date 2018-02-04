Mete Yarar'dan terör sevici CHP'ye efsane ayar

Güvenlik uzmanı ve yazar Mete Yarar, geçtiğimiz hafta canlı yayında Özgür Suriye Ordusu güçlerine El Kaide uzantısı diyerek terörist yakıştırması yapan CHP'li Öztürk Yılmaz ve PYD'ye terörist diyebilmek için istihbari bilgi gerektiğini söyleyerek ülkemize hergün roketli saldırı düzenleyen örgüte karşı net bir tavır alamayan bir diğer CHP'li Selin Sayek Böke'ye adeta ateş püskürdü.

"Ben siyasi polemiklere girmeyi çok sevmem" diyerek söze başlayan Mete Yarar, siyasi polemikleri açan kişilere de bir cevap verme gereğini hissettiğini belirtti. ü

ÖSO HAKKINDA NEREDEN BİLGİYE SAHİPSİNİZ?

Mete Yarar şunları söyledi:

"PYD ile terörist olma hikayesinde biz onların terörist olup olmadıkları konusunda 'bir fikir beyan edemeyiz, biz istihbarat kurumu değiliz' dediler. O zaman soralım; Özgür Suriye Ordusu hakkında istihbarat bilgisine nereden sahipsiniz istihbarat kurumu değilseniz?"