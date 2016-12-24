Cloudflare

Mete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap

Güvenlik Uzmanı Yarar, Fırat Kalkanı operasyonunu eleştirenlere ve Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap verdi.

Mete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap
Eklenme: 24 Aralık 2016, 09:44
Bu haber 13.539 kez okundu

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. ‘Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?’ diye soranlar, Suriye’ye geçince ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim her yerde işimiz var.” dedi.

FETÖ YERLİ DEĞİL

Yarar, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının dünyanın neresinde bulunurlarsa bulunsunlar hainlik içinde olduklarını söyledi. Yarar, FETÖ mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldukları konusunda şüphe ettiğini vurguladı. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda yurt dışından satın aldığı silahlara değinen Yarar, şöyle devam etti: “90’lı yıllarda Güneydoğu’da bulunuyordum. Benim memleketimde terörle mücadele olurken adamlar şöyle söyleyebiliyorlar; ‘Verdiğimiz silahları Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kullanamazsınız.Silahları geri alırız, ambargo uygularız.’ Bugün son olaylardan sonra ‘Ambargo uyguluyoruz’ diyen ülkelerden hiçbirinden silah almadığımız için umurumuzda olmadı çünkü biz yaptık.”      

BÖYLE DEMİYORLARDI

Mete Yarar, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kenti ve çevresinde yaşanan gelişmelerle ilgili de şunları anlattı: “Hiçbiri bulundukları şartlarla ilgili laf söylemiyor çünkü üzerilerindeki yük çok ağır. Kimin kim olduğunu bilmedikleri topraklarda ülkenin namusunu, şerefini ve ülkenin topraklarının güvenliğini sağlamaya çalışıyorlar.”  Mete Yarar, yaklaşık 4 ay önce “Kilis’e roketler atılıyor, vatandaşlarımız öldürülüyor. Siz DEAŞ’la ne zaman mücadele edeceksiniz?” diyenlerin, bugün “El Bab’da ne işiniz var?” diye sorduğunu belirtti. 

Son dönemdeki terör saldırılarını hatırlatan Yarar, “Türkiye’de, Ankara’da, İstanbul’da, Kayseri’de bombalar patlıyor. Gencecik vatandaşlarımız, polislerimiz, askerlerimiz şehit ediliyor. ‘Siz ne zaman PKK ile mücadele edeceksiniz, Kobani veya diğer yerlerde bu işi engelleyeceksiniz?’ diye soranlar, Suriye’ye geçince ‘Sizin Suriye’de ne işiniz var?’ diyorlar. Bizim her yerde işimiz var.” ifadelerini kullandı.

MİLLETİMİZ TEK YÜREK

Milli Savunma Bakanlığı da, Fırat Kalkanı Harekatı’ndaki lojistik faaliyetlere ilişkin, “Hükümetimiz, askerlerimizin yurt içinde ve dışında her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olmuştur. Aziz milletimiz, ordusunun yanındadır. Türkiye, ‘tek yürek’ Fırat Kalkanı Harekatı’nı desteklemektedir” dedi.  

 
Etiketlermete yararfırat kalkanıGÜNCEL Haberleri
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
  • ‘Bini TSK’da 350 bin kripto FETÖ’cü hala aramızda’
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Mete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevapMete Yarar'dan Suriye'de ne işimiz var diyenlere cevap

Güvenlik Uzmanı Yarar, Fırat Kalkanı operasyonunu eleştirenlere ve Suriye'de ne…

Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!Yıllar önce de aynı şiirle gönülleri fethetmişti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önce Mehmet Akif'in 'Zulmü Alkışlayamam'…

'Türk kimliği taşıyarak bu toprağın adamı olunmuyor!''Türk kimliği taşıyarak bu toprağın adamı olunmuyor!'

Ülke TV'de yayınlanan Sıradışı Tarih programında konuşan Prof. Dr. Mehmet…

RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!RTÜK'ten reyting rekortmeni dizilere ceza!

'Çocuk istismarı, çocuğa ve kadına yönelik şiddet, argo ifadeler, alkol…

'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?'Sosyal medya teröristleri' nasıl ihbar edilir?

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün adeta “terörist ihbar hattı” gibi çalışan ve…

Hürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyonHürriyet yazarından Camiler üzerinden provokasyon

Hürriyet Daily News yazan Bekdil, camilerde Nazi örgütlenmesi kurulduğunu ileri…

Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!Diriliş Ertuğrul dizisi tüm rakiplerine fark attı!

TRT ekranlarında her çarşamba seyirci ile buluşan ve reytinglerde adeta…

Diriliş Ertuğrul'da üzen ayrılıkDiriliş Ertuğrul'da üzen ayrılık

TRT'nin en iddialı dizisi Diriliş Ertuğrul'dan üzen bir haber geldi…

Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran sahne!Diriliş Ertuğrul'da geceye damga vuran sahne!

Diriliş Ertuğrul'un dün gece yayınlanan 70. bölümünde Hanlı Pazar'da ilk…