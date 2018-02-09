Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması

Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili olarak “şehit sayısı gizleniyor” iddiasına cevap veren güvenlik uzmanı Mete Yarar, “Bölgede daha fazla şehit verildiği ve bunun gizlendiği yalanı, terör örgütlerinin en büyük kara propaganda şekli” ifadelerini kullandı.

09 Şubat 2018 Cuma 11:53
Mete Yarar'dan 'şehit sayısı' açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesindeki PKK/KCK/PYD-YPG'li ve DEAŞ'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı'nda, 4 gün ara verilen hava harekatının gece yarısı başlamasıyla operasyon, hız kazandı.

Afrin'deki terör hedefleri, gece yarısından itibaren havadan ve karadan ateş altına alınmaya başlandı. 

1062 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı'nca, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, 21'inci güne girilen harekatta, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1062 olduğu belirtildi.

METE YARAR: EN BÜYÜK KARA PROPAGANDA

“Şehit ve yaralı sayısı gizleniyor mu?” sorusunu yorumlayan Mete Yarar şu ifadeleri kullandı:

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 11:53
  1. Mete Yarar
  2. Türk Silahlı Kuvvetleri
  3. Zeytin Dalı Harekatı

YORUM YAZ

  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Bu Şerefsiz Alçakların, Algı OperasyonundanBıktık. Hiç Şüphesiz. Boşuna Uğraşmayın Yalancılar.
  • KanuniKanuni2 sa önce
    Yerli ve milli lere inanıyorum.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yerli otomobilde ilk şehir açıklandı
  1. Yerli otomobilde ilk şehir açıklandı
  2. Afrin operasyonunda sıcak gelişme!..
  3. Çağlar Söyüncü'den çarpıcı Beşiktaş..
  4. Survivor yarışmasıyla toplum ahlakı..
  5. İzmir’de komşusundan aidat istedi..
  6. Sudan Dışişleri'nden Mısır'a 'Türkiye'..
  7. Sınırda hareketli dakikalar!
  8. Fenerbahçe'den,Başakşehir maçı öncesi..
  9. Konya’da DEAŞ propagandasına 7 kişi..
  10. Elazığ’da PKK operasyonu: 3 şüpheli..
  11. Soy ağacı uygulaması ne zaman..
  12. Türkiye sabaha kadar uyumadı!..
  13. Diriliş'te beklenen gelişme! Sadettin..
  14. Helikopterle indirildiler!
  15. YÖK'ten flaş Kudüs kararı
  16. Sigara paketlerinde yeni dönem
  17. FETÖ'nün kapatılan okulu, engelliler..
  18. Görenler şaştı kaldı! Uçağı vurdurarak..
  19. Arjen Robben'den Beşiktaşlı..
  20. Yıldız futbolcudan emeklilik açıklaması!
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
ABD ve Fransa için çarpıcı iddia: Vurmak için hazırlık yapıyorlar
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
Sevgi seli! 'Sakalını seveyim'
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
Teröristlerle çatışma şiddetlendi… 10 asker yaralı
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
AP'de kabul edildi! Türkiye hakkında skandal karar
Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin
Tüm Avrupa'da harekete geçtiler! Hedef: Afrin

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
‘Ciddi şekilde sonuçları olacak…’ Katil tanksavar için kritik karar
Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı
Kamuda büyük deprem! Çok sayıda bürokrat görevden alındı