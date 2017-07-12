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Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere tokat gibi cevap

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, 15 Temmuz darbe girişimine "kontrollüydü" diyenlere karşılık verdi.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:34
Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere tokat gibi cevap

Mete Yarar, TVNET'te Merve Şebnem Oruç'un sunduğu Karşı Karşıya programında, 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili açıklamalarda bulundu:

"CUMHURBAŞKANI 45 DAKİKA SONRA SESİNİ DUYURABİLDİ"

"Kontrollü darbe tezini en çok kuvvetlendiren ve bunun üzerine en çok oynanan şeyler, aslında bunun kontrollü bir darbe olmadığını gösteren en fazla göstergeler."

"Birincisi, nasıl bir kontrollü darbe ki, sayın Cumhurbaşkanı, halkına hitap ettiği konuşmayı hiçbir yerde yayınlatamıyor. CNN Türk'ten Hande Fırat'ın aklına gelen faceTime'la bağlanabiliyor.. İçinde onlarca farklı ajanstan hiçbirine yayınlatamıyor. Ancak 45 dakika sonra yayınlatabiliyor."

Mete Yarar'dan kontrollü darbe diyenlere yanıt

"ÖZEL KUVVETLER POMPALI TÜFEKLERLE GERİ ALINMAYA ÇALIŞILDI"

"Kontollü darbeye bakar mısın ki; Özel Kuvvetler Komutanlığı, Özel Kuvvetler'i geri alabilmek için av tüfekleriyle, bulabildikleri silahlarla, tabancalarla, farklı yerlerde güvendikleri adamlardaki silahlarla, Özel Kuvvetler'e tekrar girmeye çalışıyorlar. Karşı tarafın elinde uçaklar, makineli tüfekler ve helikopterler var...

"Nasıl bir kontrollü darbe ki, bu darbeyi bastıracak hazır kıta bir ordu yok. Bu kontrollü darbeyi bastıracak kuvvet kim..."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:34
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  • Rabia Zafer Rabia Zafer 31 dk önce
    Mete Yarar, Doğru Söylemiş.
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