Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mete Yarar'dan gündemi sarsacak NATO iddiası

Güvenlik uzmanı Mete Yarar YPG'nin, Zeytin Dalı Harekâtı gerçekleştiren Türkiye'ye karşı kullandığı silahları "Ya ABD ya da IŞİD karşıtı koalisyon ülkelerinden" edinmiş olduğuna işaret etti. Emekli Korgeneral Karakuş ise "NATO ülkelerinin PKK'ya verdiği destek yeni değil, 1984'ten beri sürüyor" diye konuştu.

01 Şubat 2018 Perşembe 16:29
Mete Yarar'dan gündemi sarsacak NATO iddiası

Türkiye'nin Afrin'de bulunan PYD'ye yönelik yürütmekte olduğu Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında YPG'nin Türkiye'ye karşı kullandığı silahlar tartışma çıkardı. Sık sıkSuriye'nin kuzeyindeki sıcak bölgede bulunan Rus Federal Haber Ajansı (RIAFAN) muhabiri Kirill Romanovskiy, bir süredir YPG'nin Türkiye'ye karşı Alman silahları kullandığı yönündeki haberleri yalanladı. YPG'nin Alman silah kullandığı yönündeki haberleri doğrulamayan Romanovskiy, "Ben şahsen bu bölgede hiçbir zaman Alman silah görmedim. Ama Iraklı Kürtler doğrudan Almanya'dan silah desteği alıyor. Irak'ın kuzeyine gittiğimde cephe hattı boyunca Heckler&Koch ürünlerine rastladım. Ama Suriyeli Kürtlerin elinde bu silahtan yok" ifadelerini kullandı. ABD ise bir süredir, YPG'nin elinde bulundurduğu silahlarla ilgili tartışmaya, bölgedeki YPG güçlerine lojistik veya askeri destek vermediğine ilişkin açıklamalarıyla katılıyor. Peki YPG, Türkiye'ye yönelik kullandığı silahları ne yolla elde etti? Sputnik'in bu sorunu emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ve Güvenlik Uzmanı Mete Yarar yanıtladı.

‘SİLAHLAR KARABORSADA BULUNABİLECEK CİNSTEN DEĞİL'

YPG'nin elindeki silahların karaborsada bulunacak cinsten silahlar olmadığına işaret eden Yarar "Milan,TOW veya AT4 gibi tank savar silahları herhangi bir dünya piyasasında kara borsada bulabilir mi? Elbette hayır. Son günlerde, özellikle tanklarımıza veya zabitlerimize karşı Afrin bölgesinden atış yapan silahların görüntülerini YPG zaman zaman yayınlıyor. Bu görüntülerdeki silahların daha önce ABD tarafından PYD'ye DAEŞ'le mücadele kapsamında verdiği silahlardan olduğunu biliyoruz. O zaman bu silahlar Afrin bölgesindeyse, ‘PYD bu silahları yalnızca Fırat'ın doğusunda kullanıyor' argümanı da otomatikman düşmüş oluyor" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE'DE DE PKK TARAFINDAN ASKERE KARŞI KULLANILDI'

Söz konusu silahların Türkiye içerisinde de PKK tarafından birçok kez Türk askerine karşı kullanıldığına işaret eden Yarar "Bu silahlarla yalnızca Afrin bölgesinde karşılaşmadık. Söz konusu silahlar, Türkiye'de özellikle Çukurca ve Şemdinlibölgelerinde kullanıldı. Bu silahlardan atılan güdümlü füzelerle çok sayıda şehit verdik, bir sürü yaralımız oldu. Daha sonra teröristlerle girilen çatışmalar sonucu da bu silahlar ele geçirildi" dedi.

Yarar "Bu silahlar ABD veya koalisyon güçleri üzerinden mi geliyor, bunun araştırmaları yapılıyordur. Türkiye, konunun muhataplarıyla muhtemelen bunlar görüntüleriyle beraber iletiliyordur" diye ekledi.

‘NATO ÜLKELERİNİN PKK'YA VERDİĞİ SİLAHLAR HARBİYE ASKERİ MÜZESİ'NDE SERGİLENİYOR'

Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş ise, pek çok NATO ülkesinin PKK'ya 1984 yılından bu yana destek verdiğini vurgulayarak "Almanlar, Fransızlar, İtalyanlar PKK'yı 1984 yılından bu yana Amerikalılar kadar desteklediler. Bizim Harbiye'deki askeri müzemizde terörle ilgili bir bölümümüz var. O zamanlar PKK o el yapımı patlayıcıları yapamıyordu. O dönem binlerce mayın Almanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve bir çok yerden gelmişti. Biz bunları tespit ettik ve örneklerini de müzeye koyduk" dedi.

‘MÜTTEFİK GÖZÜKEN NATO ÜLKELERİ…'

NATO ülkelerinin PKK'ya desteğinin 1984 yılından beri aralıksız olarak sürdüğüne işaret eden Karakuş " Bizim müttefiğimiz gözüken NATO ülkelerinin PKK'ya destekleri 1984 yılından beri devam ediyor. Bu ülkelerin teröre verdikleri destek, ülkelerin birbirlerine duydukları ihtiyaç ve çeşitli münasebetleri sebebiyle ön plana çıkmasa da, hep vardı. Ben 2003'te Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanı oldum. O yıl müzede, Batılı ülkelerin PKK'ya sağladığı silahların örneklerinin sergilendiği bir bölüm ayırmaya karar verdik" diye konuştu.

‘SİLAHLARI BİR BÖLGEDEN DİĞERİNE KAYDIRMAK ZOR DEĞİL'

Suriye'de yedi yıldır süren savaş süresince silahları bir bölgeden diğerine aktarmanın da kolay olduğuna işaret eden Karakuş "Üstelik bölge 6-7 yıldır bir kargaşa içerisinde. Afrin bölgesi daha önce ÖSO'nun elindeydi; daha sonra PYD'nin eline geçti. Bu esnada da oradan buradan buldukları silahları bölgeye taşıdılar. Türkiye, Fırat Kalkanı Harekâtı'nı gerçekleştirinceye kadar Suriye'nin kuzeyinde kimin nereye gittiğini takip etmeniz zaten mümkün değildi. Kaldı ki, IŞİD de zaman zaman PKK/PYD'yle iş birliği yaptı. Kısacası oraya silah götürmek getirmek çok zor değil. Rusya'nın oraya müdahalesi öncesi, oradaki havaalanı aracılığıyla inen silahlar kolayca örgüte ulaştı" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 16:29
  1. NATO
  2. MÜTTEFİK
  3. Zeytin Dalı Harekâtı
  • Ömer halis Ömer halis 23 dk önce
    Türkiyeyi sırtından bıçaklayan Haydut adi aşağılık nato ve amerikaya biz hala dost müttefik demeye devam edicekmiyiz.göz göre göre pkk terör örgütüne yardım ettiler ediyorlar bu şerefsizler bize Türkiye Cumhuriyeti Devletine zarar veriyorlar acilen natodan çıkmamız gerekiyor
  • cemaleddincemaleddin45 dk önce
    Ya bunu heskes biliyor taa 1946 dan beri icimizi karishtiriyorlar. Onun icin chp nin yaptigi yanlishliklar yargilanmali bu haramzade parti derhal kapatilmalidir. 1908 den beri verdikleri zarari ne ingiliz ne balkanlar nede fransa veya abd verememsihtir.Bildigimizi dillendirecek platform olmadigi icin millet avanak bunalr cok akilli olduklarini zannediyorlar.
  • yazıYORUMyazıYORUM59 dk önce
    Aaaa gerçekten mi??? İlk defa duyuyoruz, bak sen bu ABD ye NATO ya... Şakamısınız yaw siz, herkesin bildiğini tekrardan başka bir işiniz yok.
  • abdoabdo59 dk önce
    dünyadaki silahlı olayların ve terörün esas baş çıbanı siyonist ısrael vesömürgesi ve yahudilerin yönetimi altında bulunan abd (genelde yöneticileri vede başkanları hep yahudidir), england ve bazı ab ülkeleridir. içimizdeki zengin yahudilere çok dikkat edilip denetlenmesi gereklidir. gerek daeş , fetöş ,pkk , pyd , ypg , dhkpc vesaire terör örgütleri bunların besleyip tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri p..çleridir.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi
  1. Çağını Aşan Veli Hacı Hasan Efendi
  2. Muharrem İnce itiraf etti: Başarı..
  3. Barzani'nin maaşlarını ödeyecekler
  4. Trump'a bir şok daha... O isim istifa..
  5. 7 OHAL KHK'sı Meclis'te kabul edildi
  6. 'Filistin topraklarında 'Apartheid'..
  7. Hedefleri Gazze'yi bombalamak
  8. Yahudiler bu noktaya her an saldırabilir
  9. Türk Halk Müziği'nin acı kaybı
  10. ABD askeri İncirlik'te bayrak yaktı!
  11. Bu bebek Soçi anlaşmasını henüz duymadı
  12. 2018 Ocak ayı transfer dönemi sona..
  13. Almanya Kudüs kararını verdi
  14. Katar: Saldırılara karşı ''sıkı''..
  15. Mesajla para gönderme dönemi başladı
  16. Korkunç açıklama geldi... Birkaç ay..
  17. Araç sahiplerine müjde! İndirim geldi
  18. Konyaspor'un harcadığı rakam belli oldu
  19. Mehmetçik pankartı taşımayan Amed'in..
  20. ÖSO askerleri Türkiye'ye getirildi
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Yunanistan fena kaşınıyor! Bu bayrağı takarak geldiler
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
Türkiye'ye çağrı yaptı: Sakın bu tuzağa düşmeyin!
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
CHP çalkalanıyor: Artık kafamızı dışarı bile çıkarmıyoruz
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Öcalan'ın sözde anıtının altından bakın ne çıktı
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!
Barzani yönetiminden küstah 'Zeytin Dalı' kararı!

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.02.2018
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
İsrail helikopteri düştü! Öyle bir sebebi var ki
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor
Rusya'ya karşı kurulmuştu, şimdi bakın ne oluyor