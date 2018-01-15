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Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin boşa söylenmiş bir söz olmadığını söyledi.

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:09
Mete Yarar'dan dikkat çeken açıklamalar: Erdoğan'ın o sözü...

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmak istenen terör koridoru ve beklenen Afrin operasyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yarar, Türkiye'nin dünya ülkeleri ve İslam dünyası üzerindeki etkisinin son yıllarda belirgin bir şekilde arttığını kaydetti.

Yarar, 70-80'lerde tüp ve yağ kuyrukları, kurulamayan hükümetler ve ödenemeyen borçların gündemde olduğunu belirterek, bu kısırlığın içine hapsedilen gençlerin bugün ufkunun açıldığını, gelişmeleri takip edebilecek seviyelere çıktığını vurguladı.

Artık sürekli büyüyen bir Türkiye olduğunu ve uluslararası ilişkilerde de ağırlığının arttığını ifade eden Yarar, ülkenin komşularına göre ekonomik büyüklüğünün 1,5 kat arttığına dikkati çekti.

Yarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" ifadesinin boşa söylenmiş bir söz olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Dünyadaki yardım miktarımız 6 milyar dolar. Amerika Birleşik Devletlerinin ise 1,2 milyar dolar. Dünyada en fazla mülteciye bakan ülkeyiz. 30 milyar dolar mülteciler için para harcamışız. Birleşmiş Milletlerin 4 milyon mülteciye gönderdiği para ise 350 milyon dolar. Ne kadar büyük olduğumuzu, bu işleri başarabileceğimizi göstermek için bunları söylüyorum."

"KABE’DE DUALAR TÜRKİYE İÇİN"

İslam dünyasında Türkiye'nin öneminin her geçen gün arttığına ve beklentilerinin büyük olduğuna değinen Yarar, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilk kez Türkiye etrafında birleşti ve Kudüs kararını aldı. Bu güçlü Türkiye’nin göstergesi. Tarihinde ilk defa İİT oy birliğiyle Kudüs'ü Filistin'in başkenti, İsrail'i de işgalci olarak açıkladı. Bugüne kadar hiç yapılmamış bir şeyi başarabildi. Suriye konusunda da geldiğimiz nokta aynı. Türkiye bire bir politika belirlediği müddetçe Suriye ile sorunlar bir şekilde çözülebiliyor." dedi.

Yarar, Kabe'de birçok Müslüman ülke vatandaşının Türkiye için yaptığı duaya şahit olduğunu kaydetti.

SDG adı altındaki oluşuma Irak ve Suriye sınırında 30 bin kişilik ordu kurulmasından bahsedildiğini ancak ortada bir devlet olmadığını vurgulayan Yarar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ortada bir devlet olmadığı halde sınır muhafızı deyimi nereden geliyor. Sizin PKK diye söylediğiniz, terör örgütü diye söylediğiniz bir gruba silah yardımı yapmaya başlayan bir yere uluslararası ilişkiler anlamında net tavrınızı koyamadığınız müddetçe hiçbir şey yapamazsınız. Bu kadar zorluğa rağmen bu ülke öyle büyük işler başarıyor ki bu başardığımız işlerle masada yer alacağız. Ancak gücünüzle masaya sandalyenizi çekiyorsunuz. Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapmadan önce sizi dinlemeyen ülkeler operasyondan sonra 'gel beraber çalışalım' demeye başladı."

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 17:09
  1. Mete Yarar
  2. Afrin
  3. PKK
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