Mete Yarar'dan CHP'li Böke'ye terör ayarı

Meter Yarar, O zaman soralım ÖSO ile ilgili istihbarat bilgisine nereden sahipsiniz. İstihbarat kurumu değilseniz. Onunla ilgili bu kanaati nereden verebiliyorsunuz. Şehitlerimizin her birinin altında o kanlı örgütün işareti var. Daha ne istihbarat örgütüne ihtiyaç var. Bunu bilmek için istihbari bilgiye mi ihtiyaç var. Senin askerini öldüren, senin şehrini bombalayan birisi için bana birisinin terörist demesine ihtiyaç var mı? dedi.