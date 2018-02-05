Mete Yarar'dan CHP'li Böke'ye terör ayarı
Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke'nin terör örgütü PKK/YPG için "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" açıklamalarına sert tepki gösterdi.05 Şubat 2018 Pazartesi 12:11
Meter Yarar, O zaman soralım ÖSO ile ilgili istihbarat bilgisine nereden sahipsiniz. İstihbarat kurumu değilseniz. Onunla ilgili bu kanaati nereden verebiliyorsunuz. Şehitlerimizin her birinin altında o kanlı örgütün işareti var. Daha ne istihbarat örgütüne ihtiyaç var. Bunu bilmek için istihbari bilgiye mi ihtiyaç var. Senin askerini öldüren, senin şehrini bombalayan birisi için bana birisinin terörist demesine ihtiyaç var mı? dedi.
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