Mete Yarar'dan çarpıcı tespit: Bu bir komplo

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Bir Milletin Dirilişini Anlatıyor" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da millet olmayı tekrar kazandığını söyledi.

O tarihte milletin direndiğini, şimdi de dirilişini gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Yarar, şöyle devam etti:

PATLAYAN BOMBALAR KOMPLONUN PARÇASI

"15 Temmuz bitmedi çünkü 15 Temmuz, ihanet sürecinin yalnızca küçük bir halkası. Aynı 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta olduğu gibi darbe girişimi de sürecin bir parçasıydı. Bugün, İstanbul'da ve Kayseri'de patlayan bombalar, ekonomik anlamda bizi tuzağa çekmeye çalışanların yapmış olduğu komplolar... Sizce süreç bitmiş gibi gözüküyor mu? İhanetin boyutunda küçük de olsa bir değişme yok. Bunu engellemek istiyorsak, direnişi dirilişe çevireceksek, hep beraber uyanık olarak çevireceğiz."

Halkın 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı gösterdiği direnişin başka bir örneğinin olmadığına dikkati çeken Yarar, darbelerin dünyada birçok ülkede denenip başarıldığını, Türkiye'de ise halkın kenetlenmesi sayesinde başarılamadığını dile getirdi.

15 TEMMUZ'DA ZORU BAŞARDIK

Yarar, 15 Temmuz'un sıradan bir gün olmadığına işaret ederek, "15 Temmuz, bu ülke tarihinde önümüzdeki yıllarda 'Biz bir darbeyi engelledik' diyen neslin günü olacak. Biz 15 Temmuz'u anlatmıyoruz, 15 Temmuz sürecindeki ihanetleri ve hala devam eden ihanetleri anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'da zoru başardık. Tankların, uçakların önüne çıkmak o kadar kolay bir şey değil." diye konuştu.

TÜRK HALKI MEZHEP SAVAŞINA GİRMEYECEK

Dış güçlerin, Türkiye'yi Suriye gibi iç savaşa sürüklemek istediğini ve ülkede mezhep kavgaları çıkarmaya çalıştığını anlatan Yarar, Türk halkının hiçbir zaman mezhep kavgasına girmeyeceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN İÇ SAVAŞA GİRMESİNİ İSTEDİLER

Türkiye'nin asla Irak ya da Suriye gibi olmayacağını vurgulayan Yarar, "FETÖ'nün oynadığı oyunda bombaların ardından gelecek olaylar, mezhepler üzerine gelecek. FETÖ'nün ve onun üst aklının yapmak istedikleri, darbenin başarılı olması değildi. Türkiye'nin bir iç savaşa girmesini istiyorlardı. Sokakta herkesin çatıştığı bir ortam ve yeni bir Suriye yaratmak istiyorlardı. Bizler tedbirli olmak zorundayız, hep beraber mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.