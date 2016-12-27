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Mete Yarar'dan çarpıcı tespit: Bu bir komplo

Güvenlik Uzmanı ve eski bordo bereli Mete Yarar, darbe girişimiyle ilgili, "FETÖ'nün ve üst aklın yapmak istedikleri, darbenin başarılı olması değildi. Türkiye'nin bir iç savaşa girmesini istiyorlardı." dedi. Yarar terör saldırıların da bir komplo olduğunu açıkladı.

Mete Yarar'dan çarpıcı tespit: Bu bir komplo
Eklenme: 27 Aralık 2016, 11:43
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Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Uşak Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "15 Temmuz Bir Milletin Dirilişini Anlatıyor" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz'da millet olmayı tekrar kazandığını söyledi.

O tarihte milletin direndiğini, şimdi de dirilişini gerçekleştirmeye çalıştığını belirten Yarar, şöyle devam etti:

PATLAYAN BOMBALAR KOMPLONUN PARÇASI

"15 Temmuz bitmedi çünkü 15 Temmuz, ihanet sürecinin yalnızca küçük bir halkası. Aynı 7 Şubat'ta, 17-25 Aralık'ta olduğu gibi darbe girişimi de sürecin bir parçasıydı. Bugün, İstanbul'da ve Kayseri'de patlayan bombalar, ekonomik anlamda bizi tuzağa çekmeye çalışanların yapmış olduğu komplolar... Sizce süreç bitmiş gibi gözüküyor mu? İhanetin boyutunda küçük de olsa bir değişme yok. Bunu engellemek istiyorsak, direnişi dirilişe çevireceksek, hep beraber uyanık olarak çevireceğiz."

Halkın 15 Temmuz'da FETÖ'ye karşı gösterdiği direnişin başka bir örneğinin olmadığına dikkati çeken Yarar, darbelerin dünyada birçok ülkede denenip başarıldığını, Türkiye'de ise halkın kenetlenmesi sayesinde başarılamadığını dile getirdi.

15 TEMMUZ'DA ZORU BAŞARDIK

Yarar, 15 Temmuz'un sıradan bir gün olmadığına işaret ederek, "15 Temmuz, bu ülke tarihinde önümüzdeki yıllarda 'Biz bir darbeyi engelledik' diyen neslin günü olacak. Biz 15 Temmuz'u anlatmıyoruz, 15 Temmuz sürecindeki ihanetleri ve hala devam eden ihanetleri anlatmaya çalışıyoruz. 15 Temmuz'da zoru başardık. Tankların, uçakların önüne çıkmak o kadar kolay bir şey değil." diye konuştu.

TÜRK HALKI MEZHEP SAVAŞINA GİRMEYECEK

Dış güçlerin, Türkiye'yi Suriye gibi iç savaşa sürüklemek istediğini ve ülkede mezhep kavgaları çıkarmaya çalıştığını anlatan Yarar, Türk halkının hiçbir zaman mezhep kavgasına girmeyeceğini belirtti.

TÜRKİYE'NİN İÇ SAVAŞA GİRMESİNİ İSTEDİLER

Türkiye'nin asla Irak ya da Suriye gibi olmayacağını vurgulayan Yarar, "FETÖ'nün oynadığı oyunda bombaların ardından gelecek olaylar, mezhepler üzerine gelecek. FETÖ'nün ve onun üst aklının yapmak istedikleri, darbenin başarılı olması değildi. Türkiye'nin bir iç savaşa girmesini istiyorlardı. Sokakta herkesin çatıştığı bir ortam ve yeni bir Suriye yaratmak istiyorlardı. Bizler tedbirli olmak zorundayız, hep beraber mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

 
Etiketlergüvenlik uzmanı Mete YararUşak Belediyesi15 temmuz darbe girişimiFETÖ
HABER YORUMLARI
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veli kayabaş

selam.dunyanin en usaklari munafiklar gulati sia ve nusayrilerdir.bizim en buyuk dusmanlarimizdir.dunyadaki butun kafirleri tesvik ediyorlar.israili bile.

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Musa

Bilal temeş acaba birzamanlar STV de her gün insanları bıktırırcasına yayınlanan Balyoz Ayışığı bilmem ne operasyonları içinde birkez olsun böyle düşündünüzmü, ozaman öyle olması gerekiyordu evet şimdide böyle olması gerekiyor milyon kerede olsa Fetö gündemde olması gerekiyor.

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Belgin

Bilal ne sacmaliyorsun? Feto dan bahs etmeyince, oldu bitti, bir say kalmadi artik yalanina mi muhtacsin? Sen bikmis olabilirsin, okuma. Kendini kandirmaya devam et o zaman. Fetonun komplosu bitmedigi müddetce de her gün on sefer Fetodan da bahs edilecek!

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Bilal temeş

Hele şükür doğruyu anlayan birilerini duyduk. Yav EDİTÖÖÖÖÖRRRR bırakın artık feto yu bıktık fetonun resmini görmekten büyük resme bakın artık üçüncü dünya savaşı başladı neyin kafasını yaşıyorsunuz akşama kadar feto feto feto yeter daaa

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