Mete Yarar'dan çarpıcı analiz: Türkiye ne oldu da birden olumlu sonuçlara ulaştı

İşte o yazı:

Hatay ilinde Türkiye’ye kaçak yolla girmiş 5 DAEŞ teröristi canlı bomba yelekleri üzerlerinde yakalandı.

Şanlıurfa ilinde 4 PKK / PYD teröristi canlı bomba eylemi yapmadan ele geçirildi.

Uluslararası Paris havacılık fuarına katılan Türk savunma sanayi ürünleri katılımcılar tarafından ilgi ile takip edildi.

Türkiye, savunma sanayi ürünleri ihracında ulaştığı rakamlarla dünya listelerine girmeyi başardı.

Son bir yılda, savunma sanayi projelerinde ileri teknoloji gerektiren ürünlerde ciddi anlamda bir artış sağlandı.

Tübitak desteği ile bir çok proje tekrar ivme kazandı ve bitme sürecine girdi.

Son bir yılda güvenlik güçlerinin narko/terör operasyonları sayesinde rekor sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

Uluslararası sularda güvenlik güçlerinin yapmış olduğu ortak uyuşturucu operasyonu neticesinde bir gemi içerinde 1 ton 71 kg eroin ele geçirildi.

Sınır güvenliği kapsamında alınan tedbirler netice vermeye başladı. Sınırı kaçak yolla geçmeye çalışırken yakalanan kaçakçı ve terörist sayısında son bir yılda rekor sayılara ulaşıldı.

Türkiye genelinde kaçakçılığı engellemek ve terör örgütlerinin gelir kaynaklarını kesmek için yapılan operasyonlar sonucunda akaryakıt, tütün ürünleri gibi birçok kalemde yakalanan miktarlar inanılmaz boyutlara çıktı.

PKK terör örgütünün dağ kadrosuna yönelik operasyonlar hızla devam ediyor. Etkisiz hale getirilen terörist ve ele geçirilen malzeme miktarı bu güne kadarki en büyük rakamlara ulaştı.

İçişleri bakanlığı tarafından hazırlanan arama listelerinde yer alan bir çok terörist etkisiz hale getirildi.

Yenilenebilir enerji üretimi ve yatırımı ülkemizde artmaya devam ederken kullanılan ekipmanlar da ülkemizde üretilmeye başlandı. Üretimi artırmak için uygulanan nitelikli teşvikler sonuç vermeye başladı.

Suriye’de yapılan Fırat Kalkanı harekatı sonuçları alınmaya başlandı. DAEŞ tarafından bölgeden sürülen halk Türkiye desteği ile yerleşim yerlerine döndü. El Bab da hayat normale dönmeye başladı.

Aynı operasyon planları daha önce ABD öncülüğünde ÖSO tarafından başarısızlığa uğramış olmasına rağmen bu sefer sonuca ulaştı.

Bölge ülkelerinin desteği ile Suriye’de oluşturulan çatışmasızlık alanlarında sonuç alınmaya başlandı. Bayram dolayısıyla Suriye’ye geçen sığınmacı sayısı bu sayede 120 bine ulaştı.

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi neticesinde Antalya’ ya gelen Rus turist sayısının bu sene 2,5 ila 3 milyon arasındaki bir rakama ulaşması bekleniyor.

AB ülkelerinin Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak -Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre % 42 artarak 1,7 milyar dolara yükseldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, yardım bekleyen ülkeden, “yardımı beklenen” ülke konumuna gelen Türkiye, bugün açıklanan Küresel İnsani Yardım 2017 Raporu’na göre, geçen yıl 6 milyar dolarlık insani yardım yaparak, 6,3 milyar dolarlık yardım yapan ABD’nin ardından ikinci ülke oldu.

Türkiye 2015’te ayrıca, mili gelirinin 0,75’ini insani yardım için ayırarak, bir kez daha dünyanın “En cömert ülkesi” konumuna yerleşti.

Size onlarca farklı örnekler ile 15 Temmuz sonrasında yaşanan gelişmelerle ilgili bilgi verebilirim. Sorun neydiki bu bütün gelişmeler bir anda sonuçlanmaya başladı.

O zaman birbir sayalım, istihbarat sızmaları engellendi, sahada bulunan komuta kademesinin verdiği yanlış veya gecikmeli karar sayısında azalma yaşandı, satın alma süreçlerinde bürokratik engeller ortadan kalktı, siyasilere verilen yanlış raporlamalarda azalma meydana geldi, daha kararlı lider kadrolar insiyatif kullanmaya başladı, kaynaklar doğru yerlere aktarılmaya başlandı. Buraya onlarca farkı yazma fırsatı sizin de elinizde. İsterseniz siz de bu listeyi kendinize göre yapabilirsiniz. Kim ne yaparsa yapsın sonuçta hepinizin bulacağı en önemli sonuç “etki ajanı” kavramının ne kadar önemli olduğu olacaktır .

Bu pranga 40 yıldan beri bu ülkenin ayağında olmasaydı bir düşünün daha nerelerde olurduk.