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Mete Yarar'dan Afrin operasyonu açıklaması

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Güvenlik uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin başlatacağını konuştuğu Afrin operasyonuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:45

Katıldığı televizyon programında olası Afrin operasyonunu değerlendiren Yarar bölgenin dağlık bir arazi olduğunu belirterek ''Avantajlar çok fazla var Afrin Bölgesi için. Ama şöyle bir sakıncası da var. Bölgenin en dağlık arazisine sahip. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesine kıyasla söylüyorum. Suriye'deki bizim daha önce çatıştığımız bölgeden daha yüksek zeytinlik bir alanda çatışma yaşanabilir. Bu da hedeflerin seçimi için daha zorlaştırıcı bir faktör. Daha ince eleyip sık dokunması gereken bir yer.'' dedi.

BABA ESED TÜRKİYE'NİN HAREKATINI ENGELLEMEK İÇİN ZEYTİN AĞACI DİKTİRDİ

Bölgedeki sık zeytin ağaçlarının hikayesini de anlatan Yarar ''Buradaki zeytin ağaçlarının dikilmesi özellikle baba Esad döneminde yapılan bir proje. Normalde zeytin ağaçları birbirine belli bir mesafede dikilir. Ama buradaki ağaçlar Türkiye'nin bir harekatında zırhlı birlikleri engellemek için sık şekilde dikilmiş. Bölgedeki zeytinlik ağaçların bir kısmı belli bir yaşın üzerine çıktığı için bunu sağlayabilecek yaşta. Ancak bazıları da bunu sağlayamaz. Ama başka bir dezavantajı var alanı görmüyorsun. İlerlerken daha uzak bir mesafeyi görme şansına sahip değilsin. Bunu yukarıdaki İHA'lar sayesinde yapmak zorundasın.'' ifadelerini kullandı.

Yarar sözlerini ''Benim ilk görev yaptığım yer bu bölgeydi ve dört seneye yakın bu bölgede görev yaptım. Neredeyse avucumun içi gibi bilirim. Değişik ve çok zor bir alandır. Benim görev yaptığım dönemde de PKK'ya en çok destek veren köylerin bulunduğu alan burasıydı.'' şeklinde sürdürdü.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 15:45
  1. mete yarar
  2. afrin operasyonu
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Bu koylerin en fazla pkk ya destek vermesi,neden pyd nin bu kadar cabuk buralara yerlestiginin kaniti.. Uzun yillar suriyede,kamplar kuran,apoyu besleyen esed rejimine, niye hic karsi cikmadiklarida belli oluyor Boylece..gercekten musluman olsalardi,o topraklardan musluman bir ulkeye saldiriya karsi cikarlardi..simdi turkiye girecek diye zilgit kopariyorlar..demekki kurdistan bali uzun yillar once agizlarina calinmis..ozet:etme bulma dunyasi
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 1 sa önce
    Millet Uyandı, Artık Oyunlarınızı Biliyoruz. Bu Sefer Biz, Kazanacağız. Siz, Kaybedecek siniz. Hiç Şüphesiz. Dış Güçler. Ve Hainler.
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