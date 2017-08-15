Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mete Yarar: İlk aşama başladı

Güvenlik Uzmanı Mete Yarar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği Suriye’de terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik harekatın ön safhasının başladığını söyledi.

15 Ağustos 2017 Salı 17:46
Mete Yarar: İlk aşama başladı

Cumhurbaşkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada, Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye’deki terör oluşumu projesinin kalbine sokulan hançerin yeni hamlelerle genişletilmesinde kararlı olduklarını söyledi. Erdoğan’ın, “Çok yakında bu konuda yeni ve önemli adımlarımız olacak” sözlerinin ardından da gözler Suriye’ye çevrildi. Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Karar yazarı Mete Yarar, Türkiye’nin tüm hazırlıkları yaptığını ancak harekatın başlangıç tarihini boş bırakıldığını belirtti.

İLK AŞAMA İHA'LARLA BAŞLADI...

Yarar, bu kapsamda silahlı İHA’lar başta olmak üzere terör noktalarına nitelikli yıpratma operasyonlarının başladığını belirterek, “Bu tip operasyonlar sadece Afrin için yapılmaz. Eğer Suriye’de bir operasyon yapılması düşünülüyorsa ve bu PKK ve PYD gibi Suriye, Irak ve Türkiye’nin içerisine yayılmış bir yapısıysa, operasyon için bütün fonksiyonlar düşünülür. Yani Türkiye’deki PKK’nın yapacağı eylemlere de, Irak tarafından yapılacak saldırılara da Suriye sınırında da hazırlık yapılması gerekir” dedi. Mete Yarar, Afrin bölgesindeki terör unsurlarının temizlenmesinin farklı farklı yerlerde yansımaları olacağını belirterek buna karşı hazırlık yapılması gerektiğini belirtti. Bu hazırlıkların askeri, siyasi ve diplomatik hazırlıklar olarak sıralandığını kaydeden Yarar şöyle devam etti: “Bu üç boyutun da sürdüğünü düşünüyorum. En zor olan kısım diplomatik kısmı. Bu tür operasyonlarda başlangıç zamanı hiçbir zaman belirtilmez. Ben Türkiye’nin her şeyi tamamladığını ama harekat zamanını boş bıraktığını düşünüyorum. Benim gördüğüm Fırat Kalkanı Harekatı’nda olduğu gibi nitelikli yıpratma yani silahlı İHA’lar, topçu ve tank atışlarıyla hedefler etkisiz hale getiriliyor. Bu aslında harekatın bir safhasıdır. Bunlar bir operasyon sırasında terörist unsurların gücünün kırılması için yapılıyor.” (Karar)

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 17:46
  1. PKK
  2. Irak
  3. Suriye
  4. mete yarar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül mesajı
    1. Osman Baydemir'den skandal Eren Bülbül..
    2. Barcelona'dan Arda açıklaması
    3. Alman havayolu şirketi battı!
    4. Portekiz'de ağaç devrildi: 11 ölü
    5. Türk Askeri'nden hainlere 'Eren..
    6. Elazığ’da eski sevgilisini öldüren..
    7. Yaşlı kalpleri gençleştirmenin yolu..
    8. Hüseyin'den beri kapalı olan sınır..
    9. PKK cephaneliği villadaki bombalar..
    10. Taliban'dan Donald Trump'a açık mektup!
    11. Kızılay kurban hisse bedelini açıkladı
    12. Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar..
    13. Fenerbahçe'de Soldado sevinci!
    14. Almanya ile İsviçre arasında 'savaş'..
    15. Bülent Turan'dan CHP'li Tanal'a tokat..
    16. TIR, karayolunu ulaşıma kapattı
    17. Kadir Topbaş: Şile'ye 1 milyar 650..
    18. Mersin'de hesaba itiraz eden askeri..
    19. Trabzonspor'da Erdoğan kararı!
    20. Çocuk parkında intihar girişimi: Son..
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    AK Parti'den flaş Abdullah Gül açıklaması
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    Terörisbaşı Gülen'den 'Suikast' talimatı: Öldürmemiz lazım!
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    ‘Hançer harekatının ön safhası başladı!’
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'
    Her şey reyting için... 'Bayıl dediler, bayıldım!'