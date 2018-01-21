Mete Yarar, Afrin'deki teröristlerin arkasındaki gücü açıkladı

Güvenlik uzmanı Mete Yarar, katıldığı bir TV kanalında Zeytin Dalı harekatına ilişkin çarpıcı detayları paylaştı. Yarar, PYD'nin bir üst akıldan yardım aldığını açıkladı.

Mete Yarar'ın Afrin harekatı ile ilgili açıklamalarından satırbaşları:

- Örgütün bir üst akılı Kandil. Afrin'de bulunan ekibin başında Kandil'den gelen bir sorumlu var. Askeri uzmanın bölgeye geldiğini biliyoruz. Mayınların, ağır tüfeklerin, kanasların nereye yerleştireceklerini öğrettiler. Bunun dışında bir üst akılın da anlık istihbarat sağladıklarını biliyoruz. Karayolu ve demir yolu tünellerini kullanıyorlar. Mühimmatları buralara yerleştirmişler.

- Türkiye Afrin'i ev ev biliyor. 6-9 bin YPG'li olduğu belirtiliyor. Silah kullanan ise 3 bini geçmez benim tahminimce. Asıl güçlerini aşağıya doğru kaydırmış bulunuyorlar. Özellikle petrol ve su kaynaklarının olduğu bölgede daha kuvvetliler.

- Bu operasyonu riske sokacak şey, "Ne zaman bitecek?" sorusudur.

- Türkiye, ABD'nin verdiği silahları vurdu.