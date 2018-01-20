Mete Yarar açıkladı: O günler çok yakın

Mete Yarar, Amasya Belediyesi Kültür Merkezinde “Yeni Dünya Düzeninde Güçlü Türkiye” konulu konferans verdi. Türkiye’nin hazırlığını sürdürdüğü Afrin operasyonu öncesi sınır hattındaki güvenlik tedbirlerine önem vermesinin yanı sıra terör yuvası Kandil bölgesine her gün operasyon düzenlediğini de belirten Yarar, “Kandil’e her gün operasyon yapılıyor. Geçmişte çok sayıda unsurla operasyon yapabildiğin yere şimdi teknolojik olarak yapabiliyorsun. Mağaranın ağzından içeriye derinliğe kadar sokulabiliyor. Eskiden atılanlar dikine geliyordu. Şimdi atılan füzeler yatay da uçabildiği için mağaranın ağzından içeriye kadar girebiliyor. Derinliğe nüfus edebiliyor. Son öldürülen birçok terörist mağaranın derinliklerinde öldürüldü. En son ki telsiz konuşmalarında ‘3 kişi bir araya geliyoruz. Nereden geldiğini bilmediğimiz bir roketle ölüyoruz diyorlar’” diye konuştu.

“ANKA S’LER SAYESİNDE ÇOK YAKIN”

Terör örgütü elebaşlarının ve lider kadrosunun neden yakalanıp etkisiz hale getirilemediğine ilişkin soruyu cevaplayan güvenlik politikaları uzmanı Yarar, “ANKA S’ler sayesinde çok yakındır” cevabını verdi.

Türkiye’nin hazırlığını yaptığı sınır ötesi operasyonun Afrin ile kalmayıp daha sonra belki aylarca sürecek çatışmalı ortama girileceğine, bugüne kadar Türkiye’ye gelip çatışmaya girdikten sonra öldürülen Suriyeli PKK’lıların yüzde 30’una yakınının da Afrin bölgesinden olduğuna değinen Yarar, “İdeolojik bir tabanı var oranın. O yüzden de kolay kolay bırakmak istemeyeceklerdir. Çünkü mevzilenmeleri, şu ana kadar yapmış olduğu sığınaklar, yaklaşık 6 yıldan beri yer altını kazıyorlar. Bildiğiniz her yerin altına doğru tünellerle donatmış durumdalar. Benim bildiğim kadarıyla kilometrelerce birbirine bağlamışlar tünelleri” şeklinde konuştu.