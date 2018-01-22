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Metan gazından zehirlenen uzman çavuş şehit oldu

Ağrı'da geçen 4 Aralık'ta Kapalı M Tipi cezaevi bahçesindeki kuyudan sızan metan gazından zehirlenen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Böylece olayda şehit asker sayısı 2'ye yükseldi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 22:16
Metan gazından zehirlenen uzman çavuş şehit oldu

Olay, 4 Aralık günü Van karayolu üzerindeki Ağrı M Tipi Cezaevi bahçesinde meydana geldi. Cezaevi bahçesinde kapatılan su kuyusundan sızan gazdan zehirlenen ve durumu ağır 2 askerden biri olan Van’ın Çatak nüfusuna kayıtlı Jandarma Er İdris Gülek, kaldırıldığı Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetmişti. Durumu ağır olan diğer asker Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden, ise Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Özden, doktorların tüm çabalarına rağmen olaydan yaklaşık 1.5 sonra bugün şehit oldu. Şehit Özden'in cenazesi, yarın memleketi Gaziantep'te öğle vakti düzenlenecek törenle toprağa verilecek. 

Cezaevi bahçesindeki kuyudan yayılan metan gazından çok sayıda asker de yaralanmış ve tedavilerinin ardından taburcu edilmişti. 

Haber Tarihi: 22 Ocak 2018 Pazartesi 22:16
  1. Ağrı
  2. Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Özden
  3. Yılmaz Özden
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