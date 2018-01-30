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Metal sektöründe anlaşma sağlandı

MESS ile Türk Metal arasında dün akşam başlayan ve 12 saat süren görüşmeden sonuç çıktı.

30 Ocak 2018 Salı 11:12
Metal sektöründe anlaşma sağlandı

Türk Metal'in yaptığı açıklamaya göre yüzde 24,60 oranında zam ile anlaşma sağlandı. Türk Metal ile MESS arasında dün saat 18.00'da başlayan görüşme bu sabaha karşı 06.00'da sonuçlandı. Türk Metal'in yaptığı açıklamada, 'MESS ile yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri tamamlanmış ve sözleşme bağıtlanmıştır' denildi. Anlaşmadaki zam oranları ve ayrıntıların da Türk Metal Başkanı Pevrul Kavlak tarafından açıklandı. Kavlak'ın sözleşmenin ayrıntılarına ilişkin açıklamaları şöyle:

SÖZLEŞME 2 YILLIK

- Sözleşme 2 yıllık imzalandı

- Çekme gereğince 31 Ağustos 2017'deki saatlik ücretleri 1 Eylül 2017'den itibaren geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek.

- Herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş verilecek.

- Kıdem zammı her yıl için 30 lira olacak. 15 yılda kıdem zammı sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli işçiler kıdem zammı olarak aylık 450 lira alacak

- Ayrıca kıdem yılını 1 ocak 2017'den önce iş başı yapan herkes alacak

- Sosyal hakları haricinde 1 yılını dolduran işçi en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden kazanım elde edecek. Bu zamların ortalama getirisi 24.63 oldu. Bunun açılımı da şöyle: Çekmeden 1.18, seyyanen zamdan yüzde 15.83, kıdem zammından ise yüzde 7.62

- Sosyal haklarla alınan zam oranı ise yüzde 23 oldu. Bunun getirisi aylık 50 lira 91 kuruş. Bunun da totalde aylık getiri yüzde 1.68

- Zam oranları ile sosyal yardımların kümülatif toplamı yüzde 26.31

- Zamlar işe giriş yılına göre değişiklik göstermekte.

EK HAKLAR

- Tamamlayıcı sağlık sigortası - Maddi getirisi yıllık 480 lira

- Kayınvalide ve kayınbaba vefatında 3 günlük izin

- Postabaşı tazminatı - Saat başı yüzde 8

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 11:12
  1. Türk Metal
  2. MESS
  3. Toplu İş Sözleşmesi
  4. Sözleşme
  5. işçi
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