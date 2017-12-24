Mesut Yılmaz oğlunun taziyesinde konuştu: Allah'a isyan etmeyeceğiz

Mesut Yılmaz oğluyla ilgili yaptığı açıklamada 7 yıldır tedavi gördüğünü, artık tedaviyi reddettiğini ve ağır stres altına girdiğini söylemişti. Yavuz Yılmaz'ın doktoru da intiharın ardından yaptığı açıklamada benzer ifadeler kullanarak "Felce doğru ilerleyen Temporal Lob Epilepsi hastalığı" geçirdiğini ifade etmişti.

Mesut Yılmaz ve ailesini yaşadığı bu zor günlerinde yalnız bırakmayan dostları, taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Mesut Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İSYAN ETMEYECEĞİZ"

"Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verediniz. Sağ olun, var olun."