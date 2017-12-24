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Mesut Yılmaz oğlunun taziyesinde konuştu: Allah'a isyan etmeyeceğiz

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu, Mehmet Yavuz Yılmaz geçtiğimiz hafta Beykoz'daki evinde intihar etmişti.

24 Aralık 2017 Pazar 12:31

Mesut Yılmaz oğluyla ilgili yaptığı açıklamada 7 yıldır tedavi gördüğünü, artık tedaviyi reddettiğini ve ağır stres altına girdiğini söylemişti. Yavuz Yılmaz'ın doktoru da intiharın ardından yaptığı açıklamada benzer ifadeler kullanarak "Felce doğru ilerleyen Temporal Lob Epilepsi hastalığı" geçirdiğini ifade etmişti.

Mesut Yılmaz ve ailesini yaşadığı bu zor günlerinde yalnız bırakmayan dostları, taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuşan Mesut Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İSYAN ETMEYECEĞİZ"

"Bazen unutsak da aslında hepimiz her gün bir imtihandan geçiyoruz. Bu imtihanlardan biri de bizim ailemize nasip oldu. Ama siz dostlarımızın desteğiyle bu imtihanlardan inşallah başarıyla çıkacağız. Yani oğlumuzu bize veren Allah'a onu bizden aldığı için isyan etmeyeceğiz, ona biat etmeye ve şükretmeye devam edeceğiz. Eşim Berna hanım adına, ve artık tek kalan oğlum Hasan adına da hepinize çok teşekkür ediyorum. Şeref verediniz. Sağ olun, var olun."

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 12:31
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Mehmet Mehmet 1 sa önce
    Allahu teala şehidinden bile kul hakkı soracak. Seni affetse bile bu millete ve bana borçlusun. Ciğerin yanıyor ne demek iyi bilirim ancak insan isen önce bütün müslümanlardan ve özellikle türkiye müslümanlarından özür dile. Bizde seni adam bilelim.
  • MuhammedMuhammed1 sa önce
    meral yüzde 3 oy alır onuda yü-zde 2.5 u chpden gelir :D
  • Alper taşAlper taş2 sa önce
    Mesut Yılmazı jakoben devletin oligarşinin ve askeri vesayetin başbakanıyken sarfetmiş ettiği sözlerle kınamayın. Belki adam nabuh tevbe etmiştir, belki Rabbine bir yol bulmuştur. Bırakın acısını yaşasın acısından siyasi hesaplaşmaya girmeyin. Allah sıratı müstakimden ayırmasın diye dua edin vesselam
  • cabbarcabbar2 sa önce
    bence de bu yalancılardan, gerçeği ters yüz edenlerden,kötüyü iyi gösterenlerden gına geldi artık
  • cabbarcabbar2 sa önce
    siyasi hayatıma mal olsa da islama ve müslümanlara saldıracağım demiştin dostum.saldırdın da.binlerce insanın hayatını mahvettin.asıl onların hakkını ver.1000 yıl sürecekmişmiş...
  • abdullahabdullah2 sa önce
    Önyargıları kıran bir konuşma. Bu şekilde Kayahanında açıklamarı vardı. Şarkıcı deyip geçerdim ama bazılarında ciddi cevherler gizli. Neyse Allah bilir. Bu halk anca İslam ile felah bulur. Başka yollar, başka başka adlarla sonu "İZM" lerle biten akımlar bu milletin ne dünya da ne ahirette kurtuluşu olamaz. Silkin ey millet, silkin ey uyuyan ümmet !!!!
  • Tövbe TövbeTövbe Tövbe2 sa önce
    Allaha biat ediyorum diyor.Sen sür eşeği niğdeye diyorsun.Sen Allahdan vekalet mi aldın.Tövbe Estağfurullah.
  • Yunus EmreYunus Emre3 sa önce
    İnanç ve ibadet Yaradana, insana insanlık gerek.Yaradanla insan arasına girmemek gerek.
  • Yunus EmreYunus Emre3 sa önce
    Namazın Yaradana,bana insanlığın gerek.
  • NN4 sa önce
    YARASALAR YARASALAR
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