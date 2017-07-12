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Mesut: Tercihim Arsenal'de kalmak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Özil, tercihinin takımda kalmaktan yana olduğunu belirtti.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
Mesut: Tercihim Arsenal'de kalmak

Arsenal Kulübünden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Mesut Özil'im takımda kalma isteğini aktardığı bildirildi. Her zaman Arsenal'de kendisini iyi hissettiğini ve çok büyük bir kulüpte oynadığını ifade eden Mesut Özil ise, "Tercihim Arsenal'de kalmak" dedi.

Şu anda en önemli şeyin sezon öncesi hazırlık aşaması olduğunu ve form kazanmak için çalıştığını belirten orta saha oyuncusu, "Londra'ya dönünce devam edip etmeme konusunu oturup tartışacağız" ifadesini kullandı.

  • Sezon öncesi turu kapsamında Avustralya'da bulunan Arsenal'de, Alexis Sanchez ve Mesut Özil'in sözleşmelerinin sezon sonunda bitmesi nedeniyle takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 18:41
  1. İngiltere
  2. Arsenal
  3. Londra
  4. Avustralya
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