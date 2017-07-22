Mesut Özil'e haftalık 1.3 milyon TL'lik teklif

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için kulübü Arsenal'le görüşmeler yürüten Mesut Özil'e dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Londra devi, birçok kulübün gözetimi altındaki Mesut'u kulüpte kalmaya ikna edebilmek için haftalık 280 bin pound, yani yaklaşık 1 milyon 300 bin TL ücret önerdi... 29 yaşındaki yıldız oyuncunun yıllık ücreti böylece 54 milyon 100 bin TL'yi bulacak.

Mesut'un bu teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Öte yandan takımın bir diğer yıldızı Alexis Sanchez'in de kontratı tıpkı Mesut gibi 2018 yazında sona eriyor. Arsenal'in Şilili yıldızla tekrar anlaşma olasılığı ise düşük bir ihtimal olarak görülüyor.