Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Mesut Özil'e haftalık 1.3 milyon TL'lik teklif

İngiliz devi Arsenal, Türk asıllı yıldızı futbolcu Mesut Özil’e adeta servet önerdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:57
Mesut Özil'e haftalık 1.3 milyon TL'lik teklif

Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kaldığı için kulübü Arsenal'le görüşmeler yürüten Mesut Özil'e dudak uçuklatan bir teklif geldi.

Londra devi, birçok kulübün gözetimi altındaki Mesut'u kulüpte kalmaya ikna edebilmek için haftalık 280 bin pound, yani yaklaşık 1 milyon 300 bin TL ücret önerdi... 29 yaşındaki yıldız oyuncunun yıllık ücreti böylece 54 milyon 100 bin TL'yi bulacak.

Mesut'un bu teklife ne yanıt vereceği merakla bekleniyor. Öte yandan takımın bir diğer yıldızı Alexis Sanchez'in de kontratı tıpkı Mesut gibi 2018 yazında sona eriyor. Arsenal'in Şilili yıldızla tekrar anlaşma olasılığı ise düşük bir ihtimal olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 14:57
  1. Arsenal
  2. Mesut Özil
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Hakan Cahalananananallgloglu' diye duyurdular!
    1. 'Hakan Cahalananananallgloglu' diye..
    2. Burak Yılmaz transferinde flaş gelişme!
    3. Teröristler tarafından..
    4. 15 Temmuz'un kritik komutanına terfi!
    5. Boateng'den anlamlı hareket: Maçlara..
    6. Filipinler'de sıkıyönetim uzatıldı
    7. Erdoğan'dan Mescid-i Aksa açıklaması
    8. FETÖ'cü eski komiser şimdi de..
    9. WhatsApp’ta yeni dönem başlıyor
    10. ÖSYM’den DGS adaylarına uyarı geldi!
    11. Darbecileri gözaltına alan Albay,..
    12. Real Madrid'in yeni 10 numarası Luka..
    13. İstanbul'da 'naylon fatura'..
    14. Hollanda'da 'Halep'i Yaşa' sergisi..
    15. CHP nereden talimat aldığını açıklamadı!
    16. 'Trabzonspor için tarifi imkansız bir..
    17. Suriye Rakka'da DAEŞ'i vurdu
    18. Deprem uzmanından korkutan açıklama!
    19. Mesut Özil'e dudak uçuklatan teklif
    20. Saldırıya uğradığını söyleyen..
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Vali kraliçeye dokundu! Ortalık karıştı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    Hristiyan Papaz liderden Mescid-i Aksa çağrısı
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    "Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça Kıyamet kopmaz"
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı
    Filistinli Müslümandan misilleme saldırısı