% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Mesut Özil'den Wenger itirafı

Arsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil, Real Madrid'deyken, Arsene Wenger'i arayarak kendisini transfer etmesini istediğini itiraf etti.

Mesut Özil'den Wenger itirafı
Eklenme: 17 Nisan 2017, 09:48

2013 yılında Mesut Özil'in menajerliğini de yapana babası, yeni sözleşme için Real Madrid yönetimiyle ters düşmüş ve Carlo Ancelotti tarafından gözden çıkartılmıştı. Mesut, 'Gunning for Greatness' isimli yeni çıkan kitabında o süreci şöyle anlattı;

  • "O dönem Arsene Wenger'i arayarak, 'Bay Wenger. Kendime bir gün kulüp arayacakasam, arayacağım ilk kişinin siz olacağının sözünü vermiştim ve şu an kulüp arıyorum' dedim. Wenger, beni yakından takip ettiğini ve gelişimimden memnun olduğunu söyledi. Kendimi çok iyi hissetmeye başladım. O zor zamanlarımda en çok ihtiyacım olan tek şey de buydu."
 
EtiketlerArsenalReal MadridMadrid
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?