Mesut Özil'den Wenger itirafı

2013 yılında Mesut Özil'in menajerliğini de yapana babası, yeni sözleşme için Real Madrid yönetimiyle ters düşmüş ve Carlo Ancelotti tarafından gözden çıkartılmıştı. Mesut, 'Gunning for Greatness' isimli yeni çıkan kitabında o süreci şöyle anlattı;
- "O dönem Arsene Wenger'i arayarak, 'Bay Wenger. Kendime bir gün kulüp arayacakasam, arayacağım ilk kişinin siz olacağının sözünü vermiştim ve şu an kulüp arıyorum' dedim. Wenger, beni yakından takip ettiğini ve gelişimimden memnun olduğunu söyledi. Kendimi çok iyi hissetmeye başladım. O zor zamanlarımda en çok ihtiyacım olan tek şey de buydu."