Mesut Özil'den itiraf! 'Kararım oldukça netti!'

Mesut Özil, otobiyografisinde Çin transferi hakkında ''Yıllar geçtikçe Robert Pires ile arkadaştan öte olduk. Ona her şeyi danışabiliyordum, tavsiye istiyordum. Sezon başında Çin'den teklif aldığımda danışma gereği duymadım ama. Çünkü kararım oldukça netti. Çin'e transfer olmak benim için bir opsiyon değildi.'' dedi.

5 YIL İÇİN 100 MİLYON

Türk asıllı Alman futbolcu, ''Çin'den 5 yıl için 100 milyon Pound değerinde bir teklifte bulundular. Menajerim Erkut Söğüt 'Bu teklifi kabul etmeliyiz. Sence de öyle değil mi?' dedi ancak ben bu teklifi hiç düşünmedim. Arsenal ile şampiyonluklar kazanmak istiyordum. Kim ne önerirse önersin Çin'e gitmeyecektim. Çin'de oynamak istemiyorum.'' sözlerini kullandı.

Arsenal ile olan sözleşmesi 2018'de sona erecek olan Mesut Özil, hala Arsenal ile yeni sözleşmeye imza atmadı. Mesut Özil'in seneye hangi takımda forma giyeceği belirsizliğini koruyor.