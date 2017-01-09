Mesut Özil: Geleceğim Wenger'e bağlı

Arsenal'daki sözleşmesi gelecek yıl sona erecek Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, geleceğinin teknik direktör Arsene Wenger'in takımda kalıp kalmayacağına bağlı olduğunu söyledi.

Mesut Özil: Geleceğim Wenger'e bağlı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 09:58
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Arsenal'da forma giyen Mesut Özil şaşırtan bir açıklama yaptı.

Mesut Özil, Almanya'nın Kicker dergisine yaptığı açıklamada, gönlünün Arsenal'da kalmaktan yana olduğunu belirterek, "Arsenal'da çok mutluyum ve kulübe yeni sözleşme imzalamak istediğimi ilettim" ifadelerini kullandı.

Sözleşme yenileyip yenilememesinin parayla ilgili olmadığını vurgulayan 28 yaşındaki futbolcu sözlerine şöyle devam etti:

  • "Kulüp, bu takımda oynamamın nedeninin Arsene Wenger olduğunu biliyor. Beni Arsenal'a transfer eden ve bana güvenen Wenger'dir. Şunu belirtmek isterim ki sözleşme yenilemem için takımın gelecekteki teknik direktörünün kim olacağı netlik kazanmalı. Wenger'in takımdaki geleceğinin netleşmesi gerek.





 
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