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Mesut Özil, Barcelona'ya gidiyor

İngiliz ekibi Arsenal'le henüz sözleşme imzalamayan ve gelecek sezon serbest kalacak olan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, gitmek istediği takımı belirledi.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:51
Mesut Özil, Barcelona'ya gidiyor

İngiliz devi Arsenal’in yıldızı Mesut Özil, Arda Turan’la yollarını ayırmaya hazırlanan Barcelona’ya transfer olmak istiyor.

Arda Turan'ı göndermeye çalışan Barcelona'nın ise Mesut Özil ismine sıcak baktığı biliniyor.

MENAJERİNE TAM YETKİ VERDİ

2013 yılında Real Madrid’den ayrıldıktan sonra Arsenal’e transfer olan Mesut Özil, takımıyla yollarını ayırmaya ve İspanya’ya dönmeye hazırlanıyor. Gelecek sezon Arsenal’le sözleşmesi sona erecek olan 28 yaşındaki Türk asıllı yıldız, menajerine tam yetki vererek Barcelona’ya transfer olmak istediğini belirtti.

Daily Express’in haberine göre oyuncunun gelecek hedeflerinde Barça forması giymek istediği aktarıldı. Bilindiği üzere Mesut Özil, Arsenal’in yaptığı son uzatma teklifine de olumsuz yanıt vermişti.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:51
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