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Mesut Özil, Arsenal tarihine geçti

Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile sözleşmesini uzatan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak.

02 Şubat 2018 Cuma 14:44
Mesut Özil, Arsenal tarihine geçti

Premier Lig ekiplerinden Arsenal ile sözleşmesini uzatan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, kulüp tarihinin en çok kazanan futbolcusu olacak.
Arsenal, resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu yaz sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcusu Mesut Özil, 2020-2021 sezonu sonuna tekrar anlaştığını duyurmuştu. Özil, yeni sözleşmesi ile haftalık 350 bin Sterlin kazanacak. İngiliz basınında yer alana haberlere göre bu sözleşmeyle başarılı futbolcunun, Arsenal tarihinin en fazla kazanan futbolcusu olacağı belirtildi.

Yıldız futbolcu, Arsenal kariyerinde 183 karşılaşmada 37 kez rakip fileleri havalandırırken, 63 de asist yaptı. Türk asıllı Alman futbolcu, 2013

yılının yaz transfer döneminde 47 milyon Euro'ya İspanyol ekibi Real Madrid'den Londra temsilcisine transfer olmuştu.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 14:44
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