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Mesut Özil 453 milyon lirayı reddetti!

Arsenal forması giyen Mesut Özil, Çin’den 115 milyon Euro’luk (Yaklaşık 453 Milyon TL) teklif aldığını ve bunu reddettiğini açıkladı. Türk asıllı Alman yıldız, “Bu teklifi reddetmem 3 dakikadan az sürdü” dedi.

Mesut Özil 453 milyon lirayı reddetti!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 23:00

Yıldız futbolcu Mesut Özil, serveti elinin tersiyle itti. Arsenal'de forma giyen yıldız futbolcu, Çin'den gelen astronomik teklifi reddetti. Alman futbolcuya 5 yıllığına 115 milyon Euro net maaş önerildiği ortaya çıktı.

KARİYERİMİ BİTİREMEM

İngiliz Gazetesi Daily Mail'de yayınlanan biyografisinde açıklamalar yapan Özil, "Çinliler benim için 5 seneliğine 115 milyon Euro vermeye hazırlanıyorlardı. Bu tip bir para benim hayal gücümün sınırları dışında. Bu teklifi reddetmem 3 dakikadan az sürdü. Menajerim Erkut beni arıyarak teklifin miktarını söyledi. Kariyerimi bitirme noktasında değilim. Hala Arsenal ile kupalar kazanmak istiyorum dedim. Ne kadar verirlerse versinler Çin'de oynamayacım. İmkanı yok" diye konuştu.

MESUT'TAN İTİRAFLAR

Mesut Özil, 'Gunning for Greatness' isimli yeni çıkan kitabında önemli itiraflarda bulundu. Yıldız futbolcu, İspanyol devi Real Madrid'deyken, Arsene Wenger'i arayarak kendisini transfer etmesini istediğini itiraf etti.

 
Etiketlermesut özil
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 23:00
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