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Kerkük'te Mesut Barzani'ye bayrak' darbesi

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğu kararını vererek il meclisinin kararını iptal etti.

17 Ağustos 2017 Perşembe 17:32
Kerkük'te Mesut Barzani'ye bayrak' darbesi

Irak İdare Mahkemesi, Kerkük kentindeki hükümet binalarına Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının asılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirterek il meclisinin kararını iptal etti. Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kerkük İl Meclisi Başkanı Rebivar Talabani tarafından 30 Mart 2017'de imzalanan, kentteki hükümet binaları üzerinde Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının göndere çekilmesi kararı anayasaya aykırıdır." denildi.

Kerkük İl Meclisi'nde mart ayında Türkmen ve Arap üyelerin boykot ettiği oturumda kentteki kamu binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının asılması kararı kabul edilmişti.

Kararın anayasaya aykırı olduğunu belirten Türkmenler ve Araplar, Kerkük İl Meclisi Başkanı Talabani hakkında dava açarak konuyu mahkemeye taşımıştı.

Kerkük İl Meclisi'nde Kürtlerin 26, Türkmenlerin 9, Arapların ise 6 üyesi bulunuyor.

KERKÜK'ÜN STATÜSÜ

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı.

2005 yılında yazılan Irak anayasasının 140. maddesine göre, Kerkük'ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar sebebiyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kerkük'ün IKBY'ye ilhak edilmesini talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük ölçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 17:32
  1. Kerkük
  2. Kerkük Çağ Kız
  3. Mesut Barzani
  4. ABD
  5. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
  • asdfgasdfg16 dk önce
    AKP nin kongresine çağırırlar gene bunu.Salih Müslim le görüştükten sonra SÜLEYMAN ŞAH Türbesini PYD ile bugün PYD nin kontrölünde olan bölgeye taşıdıkları gibi. kaç yıldır TÜRK köylerinde ve illerinde yaşayan Türkmenleri DEAŞ ın katliamına maruz bıraktıkları gibi. Ne hale düştün be güzel ülkem. birde yeni Osmanlı diye avutuyorlar bizi. offf offf.
  • Efe Efe 59 dk önce
    Ama biz Başkent semalarında dalgalandırıyoruz
  • AK PartiliAK Partili1 sa önce
    Sana ikinci İsrail'i kurdurmaycağız Barzani!
  • KocasolakKocasolak1 sa önce
    İşimizi, nimet külfet paylaşımınıMÜSLÜMANgibi yapamadığımız için HAÇLI ordularının oyuncağı oldu ümmeti Muhammed. Bu ne büyük bir günah.
  • Elestir Elestir 1 sa önce
    Irakla ilgili her haberini Barzaninin kanalı Rudawdan alıyorsun sonra da laf atmak ha..Merak etmeyin o adamlar kararlı kuracaklar devletlerini .
Bugünkü Akit

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