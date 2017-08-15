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Mesut Barzani'den flaş referandum açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Barzani, 25 Eylül'de düzenlenmesi öngörülen referandum için taraftarlarına çağrıda bulunarak, bağımsızlık dışında başka bir alternatiflerinin olmadığı sözünü yineledi.

15 Ağustos 2017 Salı 21:47
Mesut Barzani'den flaş referandum açıklaması

Barzani, liderliğini yaptığı Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) 71'inci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Mesajında, KDP'lilere çağrıda bulunan Barzani, "Kürdistan halkının yanında tüm imkanlarınızı seferber ederek, referandum ve bağımsızlık sürecine destek vermenizi istiyorum çünkü bağımsızlığın dışında halkımızın başka bir alternatifi yok." ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ALTERNATİF YOK"

Bağımsızlığı neden istediklerine ve niçin bu yolu seçtiklerine de değinen Barzani, "Barış ve kalkınmanın güçlenmesiyle felaketlerin tekrardan meydana gelmemesi adına bunu yapıyoruz." dedi.

IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran tarihinde siyasi partilerle yaptığı görüşme sonrası referandumun 25 Eylül'de yapılacağını belirtmişti.

İBADİ'DEN VETO

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ise, dün yaptığı açıklamada referandum için belirlenen tarihin onaylandığını bildirmişti.  Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise, Barzani'nin referandum ilanından sonra yaptığı açıklamada, bunun anayasaya aykırı olduğunu belirterek, sonucu tanımayacaklarını söylemişti.

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi de geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, şimdiye kadar IKBY'nin referandumuna resmi bir şekilde destek veren herhangi bir ülkenin çıkmadığını dile getirmişti.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 21:47
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