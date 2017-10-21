Mesut Bakkal: Sahaya ruj sürüp de mi çıkalım?

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hakemleri eleştirerek, “Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya" ifadelerini kullandı.