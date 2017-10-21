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Mesut Bakkal: Sahaya ruj sürüp de mi çıkalım?

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

21 Ekim 2017 Cumartesi 22:07

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada hakemleri eleştirerek, “Bire bir mücadeleye müsaade etmezsen, iyiyi kötüyü ayırmazsan nasıl futbol ilerleyecek. İkili mücadele yok. Değdik mi faul. Ne yapacağım ben ruj sürüp de mi çıkacağım sahaya" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 22:07
  1. Gençlerbirliği
  2. Mesut Bakkal
  3. Teleset Mobilya Akhisarspor
  4. Süper Lig
  5. Sahaya ruj sürüp de mi çıkalım
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