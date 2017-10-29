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Mesud Barzani'nin yerine kim gelecek? İşte en büyük aday

IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin başkanlık süresini uzatmayacağını açıklamasının ardından yerine kimin geleceği merak konusu oldu.

29 Ekim 2017 Pazar 18:06
Mesud Barzani'nin yerine kim gelecek? İşte en büyük aday

IKBY Başkanı Mesud Barzani, 1 Kasım'da görev süresinin dolmasının ardından başkanlık yetkisini uzatmama kararı aldı. Bu kararının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin başına kimin geçeceği merak konusu oldu.

Mesud Barzani'nin görevi süresini uzatmamasının ardından yeğeni Neçirvan Barzani'nin başkan olacağı iddia edildi. Kürt kaynaklarında yer alan haberlere göre Barzani'nin partisi KDP'nin meclisteki çoğunluğunu kullanarak, Neçirvan Barzani'yi göreve getireceği belirtildi. 

IKBY meclisindeki vekil dağılımı:

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 18:06
  1. Neçirvan Barzani
  2. IKBY Başkanı Mesud Barzani
  3. 1 Kasım
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