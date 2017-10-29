Mesud Barzani 1 Kasım'da görevi bırakıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani’nin, 1 Kasım’da sona erecek olan başkanlık süresinin uzatılmasını kabul etmediği bildirildi.

Reuters haber ajansına konuşan yetkili, Barzani’nin IKBY Parlamentosu’na bir mektup gönderdiğini ve meclisi görevi bırakma konusuyla ilgili bilgilendirdiğini aktardı. Barzani’nin Başdanışmanı Hemin Hawrami de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Barzani’nin 1 Kasım itibariyle sona eren başkanlık süresinin uzatılmasını reddederek, bugün yapılacak oturum öncesi IKBY Parlamentosu’na konuyla ilgili bir mektup gönderdiğini duyurdu. IKBY Parlamento Başkan Yardımcısı Cafer Eminki de Barzani’nin bugünkü oturum öncesi parlamentoya mektup gönderdiğini doğruladı ancak mektubun içeriğine dair bir detay vermedi. Eminki, mektubun parlamento oturumunda okunduktan sonra üyeler tarafında görüşüleceğini belirtti.

12 YILDIR GÖREVDE

2005 yılında parlamentoda seçilerek Başkanlık görevine gelen Barzani, 2009’da yapılan genel seçimlerde oyların yüzde 69’unu alarak 4 yıllığına seçilmişti. İktidar ve muhalefet partileri arasında imzalanan anlaşma ile Barzani’nin görev süresi 2013’te 2 yıl daha uzatılmıştı. 2015’te ise DEAŞ ile mücadele nedeniyle, IKBY Şura Meclisi Barzani’nin görev süresini 2 yıl daha uzatma kararı almıştı. Şura Meclisi’nin aldığı karar 1 Kasım’da doluyor. Barzani’nin, 7 Haziran’da bazı siyasi partilerle bir araya geldiği toplantıda hem milletvekili hem de başkanlık seçimlerinin 1 Kasım tarihinde yapılmasına karar verilmiş, ancak IKBY Parlamentosu, geçen hafta seçimleri 8 ay erteleme kararı almıştı.