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Messi'nin başı vergi ile dertte

Barcelonalı süperstar Lionel Messi'nin başı vergi meselesinden dolayı bir kez daha ağrıyacak gibi görünüyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 19:40
Messi'nin başı vergi ile dertte

21 ay hapis cezası paraya çevrilen yıldız futbolcunun sahibi olduğu hayır vakfının da onlarca milyon Euro gelirini göstermediği iddia edildi

ABC'de yer alan habere göre Messi'nin sahibi olduğu "Leo Messi Vakfı'nın milyonlarca avroyu gizlemek için evrakta sahtecilik yaptı.

İspanyol gazetelerinde yer alan haberlerin ardından Messi cephesinden henüz bir açıklama gelmedi.

29 yaşındaki Arjantinli futbolcu 2007, 2008 ve 2009 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden 4,1 milyon avroluk vergi kaçırmak suçundan babası ile birlikte hüküm giymişti.

Messi’nin sicilinin temiz olması ve iki yıldan daha az hapis cezası almasından dolayı kendisine verilen 21 ay hapis cezasının paraya çevrilmesine karar verildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 19:40
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