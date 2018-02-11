Messi'den,Neymar hakkında şoke eden sözler!

Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, eski takım arkadaşı Neymar hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Ada basınından Daily Mirror'ın sorularını yanıtlayan Messi, Neymar'ın gidişinin takımı olumlu yönde etkilediğini söyledi.

TARTIŞMA YARATACAK SÖZLER

"Neymarsız daha dengeli bir ekibiz." diyen Arjantinli yıldız, "Onun gidişi oynama biçimimizi de değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Neymar ile birlikte hücumda daha güçlü bir takım oldukları gerçeğini kabul eden ünlü futbolcu, bununla birlikte artık defansif açıdan daha güçlü bir takım olduklarını söyledi.

Kaynak:Fanatik