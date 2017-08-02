Messi’den Neymar’a veda

Barcelona’nın yıldızlarından Messi, rekor transfer bedeli ile Paris Saint-Germain’e transferi gündemde olan Neymar için veda mesajı paylaştı. Arjantinli yıldız, sosyal medya hesabından Neymar ile fotoğraflarını paylaşarak, "Seninle bu yılları paylaşmak büyük memnuniyetti dostum. Hayatının yeni döneminde sana şans diliyorum. Görüşmek üzere" notunu düştü.

Barcelona bugün yaptığı açıklamada, Neymar’ın ayrılma isteğini yönetime ilettiğini duyurmuştu.